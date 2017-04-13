В Белом доме не комментируют возможность встречи Трампа и Путина

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Решение о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина должны принять сами лидеры. Такую точку зрения обозначил в среду представитель Белого дома высокого ранга в ходе специального брифинга для журналистов.

"Это дело президента (США) и Владимира Путина", - сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предметное обсуждение встречи пока не ведется. Он напомнил, что лидеры Финляндии и Словении говорили о готовности предоставить свою территорию для такого контакта, но "пока нет в обсуждении конкретных тем".