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В Белом доме не комментируют возможность встречи Трампа и Путина

Международная панорама
13 апреля, 1:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что предметное обсуждение встречи двух лидеров не ведется
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Решение о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина должны принять сами лидеры. Такую точку зрения обозначил в среду представитель Белого дома высокого ранга в ходе специального брифинга для журналистов.

"Это дело президента (США) и Владимира Путина", - сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предметное обсуждение встречи пока не ведется. Он напомнил, что лидеры Финляндии и Словении говорили о готовности предоставить свою территорию для такого контакта, но "пока нет в обсуждении конкретных тем".

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