В Белом доме не комментируют возможность встречи Трампа и Путина

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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Решение о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина должны принять сами лидеры. Такую точку зрения обозначил в среду представитель Белого дома высокого ранга в ходе специального брифинга для журналистов.
"Это дело президента (США) и Владимира Путина", - сказал представитель администрации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Как заявил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, предметное обсуждение встречи пока не ведется. Он напомнил, что лидеры Финляндии и Словении говорили о готовности предоставить свою территорию для такого контакта, но "пока нет в обсуждении конкретных тем".