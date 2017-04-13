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Трамп просил Си Цзиньпина передать КНДР, что у США есть и атомные подлодки

Международная панорама
13 апреля, 1:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
По словам американского лидера, нельзя позволять такому государству, как КНДР, располагать ядерными вооружениями
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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре во вторник попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать руководству КНДР, что на вооружении американских ВМС стоят не только авианосцы, но и атомные подводные лодки. Об этом Трамп сообщил в интервью газете The Wall Street Journal.

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"Нельзя позволять такому государству, как КНДР, располагать ядерной мощью, ядерными вооружениями", - подчеркнул президент США, пересказав изданию на словах просьбу, высказанную председателю КНР.

"Это массовое уничтожение. Он (Пхеньян) пока еще не располагает средствами доставки (ядерного заряда), но их заполучит. Во многих отношениях это (разработка средств доставки) самое простое", - считает Трамп. Он, как передает газета, предложил Си Цзиньпину рассмотреть вопрос о прекращении поставок в КНДР угля по морю.

Телефонная беседа Трампа и Си Цзиньпина, состоявшаяся во вторник, была "чрезвычайно продуктивной". Такую оценку разговору лидеров двух государств дала в среду пресс-служба Белого дома. Она не огласила никаких подробностей, связанных с этой беседой. Белый дом лишь отметил, что разговор состоялся "в развитие визита председателя Си (Цзиньпина) в (поместье президента США) "Мар-а-Лаго" в штате Флорида.

В настоящее время к Корейскому полуострову движется ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson ("Карл Винсон"). В нее входят также ракетный крейсер и два ракетных эсминца. По данным японских СМИ, еще два боевых корабля США направлены на усиление этого соединения с военно-морской базы в Сан-Диего (Калифорния).

Председатель КНР находился с официальным визитом в США 6-7 апреля. Основными темами переговоров Си Цзиньпина и Трампа были торговая политика двух стран, ситуация вокруг ядерной программы КНДР и ряд других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Си Цзиньпин Трамп, Дональд
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