Генсек НАТО заявил, что доверяет Трампу

Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" обыграть "Коламбус" в матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 5:25
"Бостон" одержал волевую победу над "Оттавой" в первом матче плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:58
Сталлоне подал в суд на Warner Bros. за невыплаченные проценты от сборов фильмаКультура 13 апреля, 4:48
"Рейнджерс" обыграли "Монреаль" в первом матче серии плей-офф НХЛСпорт 13 апреля, 4:47
TSN: Галлант станет первым тренером в истории клуба НХЛ "Вегас Голден Найтс"Спорт 13 апреля, 4:34
"Ведомости": ФАС работает над системой, стимулирующей аптеки продавать дешевые лекарстваЭкономика и бизнес 13 апреля, 4:28
Космонавт Алексей Леонов высоко оценил игру актеров и фильм "Время первых"Культура 13 апреля, 3:55
CNBC: Apple разрабатывает устройство для бесконтактного определения уровня глюкозы в кровиНаука 13 апреля, 3:51
Бились до ночи: СКА обыграл "Металлург" в самом длинном матче в истории финалов КХЛСпорт 13 апреля, 3:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг доверяет президенту США Дональду Трампу как политическому лидеру, а также верит его приверженности делу укрепления Североатлантического альянса. Об этом генсек заявил в интервью телекомпании CNN.
"Я доверяю ему как лидеру, поскольку он был избран американским народом в ходе демократического избирательного процесса", - заявил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. "Я верю, что он в сильной степени привержен НАТО, поскольку он продемонстрировал это не только словами, но и делами", - указал также генсек, говоря о Трампе.
"США сейчас увеличивают свое военное присутствие в Европе впервые за много лет", - подчеркнул он. По мнению Столтенберга, такая поддержка важна не только для НАТО, но и для Вашингтона. "Во все более непредсказуемом мире Соединенные Штаты нуждаются в друзьях и союзниках, и НАТО является для США лучшим другом и союзником", - утверждал генсек, который находится с визитом в США.
Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией, генсек заявил, что, на его взгляд, гораздо важнее, что президент США заявил в среду по итогам их встречи в Вашингтоне. Трамп тогда отметил, что больше не считает Североатлантический альянс устаревшим. Столтенберг подчеркнул, что НАТО в любом случае предпринимает усилия с тем, чтобы "меняться и адаптироваться" в современном мире.