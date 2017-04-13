Генсек НАТО заявил, что доверяет Трампу

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг доверяет президенту США Дональду Трампу как политическому лидеру, а также верит его приверженности делу укрепления Североатлантического альянса. Об этом генсек заявил в интервью телекомпании CNN.

"Я доверяю ему как лидеру, поскольку он был избран американским народом в ходе демократического избирательного процесса", - заявил Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос ведущего. "Я верю, что он в сильной степени привержен НАТО, поскольку он продемонстрировал это не только словами, но и делами", - указал также генсек, говоря о Трампе.

"США сейчас увеличивают свое военное присутствие в Европе впервые за много лет", - подчеркнул он. По мнению Столтенберга, такая поддержка важна не только для НАТО, но и для Вашингтона. "Во все более непредсказуемом мире Соединенные Штаты нуждаются в друзьях и союзниках, и НАТО является для США лучшим другом и союзником", - утверждал генсек, который находится с визитом в США.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому, что Трамп неоднократно называл НАТО устаревшей организацией, генсек заявил, что, на его взгляд, гораздо важнее, что президент США заявил в среду по итогам их встречи в Вашингтоне. Трамп тогда отметил, что больше не считает Североатлантический альянс устаревшим. Столтенберг подчеркнул, что НАТО в любом случае предпринимает усилия с тем, чтобы "меняться и адаптироваться" в современном мире.