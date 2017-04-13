МАГАТЭ: КНДР определенно продвигает свою ядерную программу

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ТОКИО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. КНДР определенно продвигает вперед свою ядерную программу, о планах чего руководство страны неоднократно заявляло. Такую точку зрения высказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано в опубликованном сегодня интервью телеканалу NHK.
"(Число) зданий, которые, вероятно, являются объектами по обогащению урана, удвоилось, в прилегающих районах идет строительство вспомогательных зданий", - сказал он, говоря о результатах анализа спутниковых снимков ядерного объекта в Йонбёне. При этом он не указал, о каком периоде идет речь.
"Есть признаки того, что Северная Корея определенно осуществляет то, о чем ранее заявляла. Я на протяжении долгого времени слежу за проблемой (ракетно-ядерной программы Пхеньяна), и можно сказать, что напряженность в этом отношении повышается", - добавил гендиректор МАГАТЭ .
Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ракетные пуски продолжились и в этом году, после очередного такого испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.
В 2013 году Пхеньян объявил о решении возобновить работу на всех объектах в Йонбёне, где осуществляется производство расщепляющихся материалов для ядерного оружия. Примерно половина ядерного арсенала КНДР создана с использованием высокообогащенного урана, другая часть - с применением оружейного плутония.