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Президент Молдавии примет участие в саммите ЕврАзЭС в Бишкеке

Международная панорама
13 апреля, 9:35 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий
Игорь Додон сообщил, что рамках визита в столицу Киргизии запланирован ряд двухсторонних и многосторонних встреч
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КИШИНЕВ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Молдавии Игорь Додон примет участие в предстоящем 14 апреля заседании глав государств членов Евразийского экономического Союза (ЕврАзЭС) в Бишкеке.

"С удовольствием принял приглашение президента Кыргызстана Алмазбека Шаршеновича Атамбаева принять участие в заседании пяти президентов стран членов Евразийского экономического Союза, которое состоится в Бишкеке 14 апреля. Данное приглашение было согласовано с лидерами всех стран участников ЕврАзЭС. Вопрос о предоставлении Республике Молдова статуса наблюдателя в рамках Евразийского экономического Союза включён в повестку дня", - написал глава Молдавии на своей странице в социальной сети Facebook. Он добавил, что рамках визита в Бишкек запланирован ряд двухсторонних и многосторонних встреч.

Ранее Додон заявил, что Молдавия планирует стать наблюдателем в ЕврАзЭС, что, по его словам, не будет противоречить другим договорам, в частности соглашению об ассоциации с ЕС. Он также подчеркнул, что последовательно отстаивает интересы молдавских экономических агентов и добивается возвращения молдавской продукции на традиционные рынки сбыта.

"Наша позиция остается неизменной: Молдова должна быть открытой для всех направлений. Мы должны дружить со всеми нашими партнерами - как на Западе, так и на Востоке", - сказал глава государства, отметив важность налаживания торговых отношений с Россией, которые за последние несколько лет "существенно ухудшились". "Только в 2014-2015 годах экспорт молдавских товаров в РФ снизился на 45%. С точки зрения экономики эти годы оказались самыми провальными", - уточнил он.

Президент считает, что ослабление экономических связей с Россией стало следствием подписанного между Молдавией и ЕС в 2014 году соглашения об ассоциации, которое подразумевает создание зоны свободной торговли. После этого Россия, которая была главным торговым партнером республики, начала защищать свой рынок из-за опасности реэкспорта европейской продукции. "Наверное, нам надо было лучше оценить, во что это обойдется нашей экономике", - заметил Додон, который вступил в должность главы государства в декабре 2016 года.

Участниками международного интеграционного экономического объединения ЕврАзЭС являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

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Персоны
Додон, Игорь Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
Страны
Киргизия Молдавия
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