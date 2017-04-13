ОЗХО не комментирует ход расследования предполагаемого применения химоружия в Сирии

ГААГА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Организация по запрещения химического оружия (ОЗХО) не подтверждает и не опровергает информацию о направлении экспертов в Турцию для расследования предполагаемого использования химоружия в Сирии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"ОЗХО не может и не будет распространять информацию, касающуюся продолжающегося расследования", - подчеркнул собеседник агентства в ответ на просьбу подтвердить факт направления специалистов.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о том, что ОЗХО направила в Турцию экспертов, которые затем вылетят в САР для расследования возможного применения зарина в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что в рамках расследования группа экспертов должна будет собрать биометрические образцы, а также опросить выживших в результате атаки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров так же в четверг сообщил, что Россия внесла для рассмотрения на сегодняшнем заседании Исполнительного совета ОЗХО предложение по привлечению дополнительных инспекторов для расследования инцидента в Хан-Шейхуне.

"Нас очень тревожит стремление зарубежных партнеров в СБ ООН всячески увильнуть от честного расследования этого эпизода, - сказал он. - Сегодня в Гааге заседает во внеочередном плане Исполнительный совет ОЗХО, туда внесено наше предложение о формировании такой делегации на базе этой организации с привлечением дополнительных инспекторов".

4 апреля агентство Reuters со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб после авиаудара якобы сирийских или российских самолетов от отравления "токсичным газом" погибли десятки мирных жителей.

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. В ночь на 7 апреля США по приказу президента Дональда Трампа нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, с которого, по мнению Вашингтона, вылетели самолеты для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции, обязывающей Дамаск передать ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан- Шейхуну.

Выступая по итогам голосования, заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятие резолюции фактически бы означало "легитимизацию" ракетного удара США по Сирии, осуществленного в нарушение международного права.