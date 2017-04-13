Асад: ракетный удар США не ослабил огневую мощь сирийской армии

Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Огневая мощь сирийских войск не пострадала из-за ракетного удара, нанесенного США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse.
"Наша огневая мощь, наши возможности по наступлению на террористов не пострадали в результате этого удара", - сказал президент Сирии.
Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.
Как заявил Дональд Трамп, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия.