Асад: ракетный удар США не ослабил огневую мощь сирийской армии

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Огневая мощь сирийских войск не пострадала из-за ракетного удара, нанесенного США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse.

"Наша огневая мощь, наши возможности по наступлению на террористов не пострадали в результате этого удара", - сказал президент Сирии.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Как заявил Дональд Трамп, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия.