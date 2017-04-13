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Асад: ракетный удар США не ослабил огневую мощь сирийской армии

Международная панорама
13 апреля, 16:02 UTC+3
Президент Сирии отметил, что проведенный США удар по военному аэродрому в провинции Хомс не помешает наступлению на террористов
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ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Огневая мощь сирийских войск не пострадала из-за ракетного удара, нанесенного США. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse.

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"Наша огневая мощь, наши возможности по наступлению на террористов не пострадали в результате этого удара", - сказал президент Сирии.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу президента Дональда Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Как заявил Дональд Трамп, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные в СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия.

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Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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