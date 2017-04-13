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CBS: число американцев, считающих, что Трамп "слишком дружелюбен" к РФ, уменьшилось

Международная панорама
13 апреля, 16:22 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 13, апреля. /ТАСС
Только 8% американцев посчитали, что глава государства "чересчур враждебен" по отношению к России
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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Число американцев, считающих, что президент США Дональд Трамп проводит чересчур мягкую политику в отношении России, за последние два месяца сократилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS.

По данным исследования, 35% опрошенных оценили курс Трампа в отношении России как "слишком дружелюбный". В феврале этот показатель составлял 43%. При этом почти половина респондентов (48%) одобрили действия Трампа в этой сфере внешней политики, назвав их "почти правильными". Лишь 8% американцев посчитали, что глава государства "чересчур враждебен" по отношению к России.

В опросе, который проводился с 7 по 9 апреля, приняли участие более тысячи человек. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 4%.

В среду на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер назвал "очень успешными" переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве. При этом глава Белого дома отметил, что отношения между двумя странами, возможно, находятся "на самом низком уровне". "Прямо сейчас мы совсем не ладим с Россией", - сказал Трамп.

Причиной для еще большего обострения противоречий между Москвой и Вашингтоном стало решение главы американской администрации нанести на прошлой неделе удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вооруженные силы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk. Руководство США назвало эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Президент России Владимир Путин назвал американские удары нарушением международного права.

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