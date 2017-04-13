CBS: число американцев, считающих, что Трамп "слишком дружелюбен" к РФ, уменьшилось

Мутко: Кубок конфедераций не поможет РФС в финансовом планеСпорт 13 апреля, 18:29
Мутко: отставание при строительстве стадиона в Самаре будет ликвидировано в августеСпорт 13 апреля, 18:28
Мутко: отбор кандидатов на пост гендиректора РУСАДА следует продлить до конца апреляСпорт 13 апреля, 18:25
Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холерыСоциальная ответственность 13 апреля, 18:22
Значительная часть вечной мерзлоты может растаять к концу векаСоциальная ответственность 13 апреля, 18:13
Безуглов: Дзюба не отказывался играть за сборную России в мартовских матчахСпорт 13 апреля, 18:08
Гималайские ледники наделили юридическими правамиСоциальная ответственность 13 апреля, 18:04
Путин обсудил с СБ РФ перспективы отношений с США в контексте ситуации в СирииПолитика 13 апреля, 18:00
Врач сборной России по футболу Безуглов стал лауреатом премии "Прометей"Спорт 13 апреля, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Число американцев, считающих, что президент США Дональд Трамп проводит чересчур мягкую политику в отношении России, за последние два месяца сократилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телекомпанией CBS.
По данным исследования, 35% опрошенных оценили курс Трампа в отношении России как "слишком дружелюбный". В феврале этот показатель составлял 43%. При этом почти половина респондентов (48%) одобрили действия Трампа в этой сфере внешней политики, назвав их "почти правильными". Лишь 8% американцев посчитали, что глава государства "чересчур враждебен" по отношению к России.
В опросе, который проводился с 7 по 9 апреля, приняли участие более тысячи человек. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 4%.
В среду на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер назвал "очень успешными" переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москве. При этом глава Белого дома отметил, что отношения между двумя странами, возможно, находятся "на самом низком уровне". "Прямо сейчас мы совсем не ладим с Россией", - сказал Трамп.
Причиной для еще большего обострения противоречий между Москвой и Вашингтоном стало решение главы американской администрации нанести на прошлой неделе удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вооруженные силы США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk. Руководство США назвало эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
Россия выразила несогласие с действиями США. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Президент России Владимир Путин назвал американские удары нарушением международного права.