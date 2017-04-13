Асад: у властей Сирии больше нет химического оружия

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ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Сирии больше не обладают химическим оружием. Об этом в интервью агентству France-Presse (AFP) заявил президент Башар Асад.
Он заверил, что заявления о причастности Дамаска к предполагаемой химической атаке "полностью сфабрикованы". "Возникает впечатление, что Соединенные Штаты, являющиеся пособниками террористов, инсценировали всю эту историю, чтобы создать предлог (для удара по авиабазе в Сирии - прим. ТАСС)", - пояснил Асад.
"Мы не располагаем химическим оружием. Несколько лет назад мы отказались от всех наших запасов, - сказал президент САР. - Даже если бы такое оружие у нас было, мы бы никогда им не воспользовались".
Асад также подчеркнул, что расследование предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб должно быть беспристрастным.
"Вместе с Россией мы будем работать, чтобы было проведено международное расследование. Но оно должно быть объективным. Мы можем согласиться только на беспристрастное расследование, которое не будет использоваться в политических целях", - заявил сирийский лидер.
По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.
Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.
12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции, обязывающей Дамаск передать ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.
Выступая по итогам голосования, заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятие резолюции фактически означало бы легитимизацию ракетного удара США по Сирии, осуществленного в нарушение международного права.