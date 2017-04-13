Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асад: у властей Сирии больше нет химического оружия

Международная панорама
13 апреля, 16:07 дата обновления: 13 апреля, 16:28 UTC+3
"Даже если бы такое оружие у нас было, мы бы никогда им не воспользовались", - подчеркнул президент САР
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Сирии Башар Асад

Президент Сирии Башар Асад

© EPA/SANA

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Власти Сирии больше не обладают химическим оружием. Об этом в интервью агентству France-Presse (AFP) заявил президент Башар Асад.

Он заверил, что заявления о причастности Дамаска к предполагаемой химической атаке "полностью сфабрикованы". "Возникает впечатление, что Соединенные Штаты, являющиеся пособниками террористов, инсценировали всю эту историю, чтобы создать предлог (для удара по авиабазе в Сирии - прим. ТАСС)", - пояснил Асад.

"Мы не располагаем химическим оружием. Несколько лет назад мы отказались от всех наших запасов, - сказал президент САР. - Даже если бы такое оружие у нас было, мы бы никогда им не воспользовались".

Асад также подчеркнул, что расследование предполагаемой химической атаки в сирийской провинции Идлиб должно быть беспристрастным.

"Вместе с Россией мы будем работать, чтобы было проведено международное расследование. Но оно должно быть объективным. Мы можем согласиться только на беспристрастное расследование, которое не будет использоваться в политических целях", - заявил сирийский лидер.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

12 апреля Россия наложила вето на проект резолюции, обязывающей Дамаск передать ОЗХО всю информацию о полетах авиации 4 апреля, а также предоставить доступ на авиабазы, которые могли использоваться для нанесения удара по Хан-Шейхуну.

Выступая по итогам голосования, заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков заявил, что принятие резолюции фактически означало бы легитимизацию ракетного удара США по Сирии, осуществленного в нарушение международного права.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Персоны
Асад, Башар Хафез
Страны
США Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский космонавт Каденюк выступил против переноса Дня космонавтики на другую дату
2
Сирия сообщила о гибели сотен людей из-за удара коалиции по химскладу ИГ
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
5
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
6
Исполнитель главной роли в "Обитаемом острове" выжил после падения из окна в Москве
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама