Силы коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции

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ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Силы контртеррористической коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 человек из отряда умеренной оппозиции. Как сообщили в пресс-службе Пентагона, инцидент произошел 11 апреля в районе к югу от города Табка.
"Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится эта цель, определенная как боевая позиция группировки "Исламское государство" (запрещена в России)", - сообщили в американском военном ведомстве. По его данным, в действительности цель оказалась передовой позицией отряда вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".
"Коалиция изучает причины инцидента и будет принимать все необходимые меры для их избежания в будущем", - отметили в оборонном ведомстве.
Военную кампанию против ИГ США проводят при поддержке ряда стран-партнеров, утверждая, что в общей сложности в той или иной степени в операции участвует около 65 стран. В Ираке такие военные действия начались 15 июня 2014 года, в Сирии - 22 сентября 2014.