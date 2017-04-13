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Силы коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции

Международная панорама
13 апреля, 16:51 UTC+3
Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится цель, определенная как боевая позиция ИГ, сообщили в пресс-службе Пентагона
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© EPA/US AIR FORCE/MATTHEW BRUCH

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Силы контртеррористической коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 человек из отряда умеренной оппозиции. Как сообщили в пресс-службе Пентагона, инцидент произошел 11 апреля в районе к югу от города Табка.

"Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится эта цель, определенная как боевая позиция группировки "Исламское государство" (запрещена в России)", - сообщили в американском военном ведомстве. По его данным, в действительности цель оказалась передовой позицией отряда вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии".

"Коалиция изучает причины инцидента и будет принимать все необходимые меры для их избежания в будущем", - отметили в оборонном ведомстве.

Военную кампанию против ИГ США проводят при поддержке ряда стран-партнеров, утверждая, что в общей сложности в той или иной степени в операции участвует около 65 стран. В Ираке такие военные действия начались 15 июня 2014 года, в Сирии - 22 сентября 2014.

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