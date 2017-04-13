ABC: экс-советник Трампа не помнит содержание бесед в Москве

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Бывший советник предвыборного штаба Дональда Трампа Картер Пейдж в интервью телекомпании ABC не исключил возможности того, что в ходе визита в Москву затрагивался вопрос об американских санкциях в отношении России, но в то же время назвал лживыми утверждения о связях сотрудников штаба республиканца с Россией.

"Не помню каждого слова, которое я тогда произнес, - отметил он, отвечая на вопрос о поездке в Москву в июле 2016 года. - Что-то могло быть упомянуто в ходе разговора". "Кто-то мог поднять вопрос (о санкциях), - пояснил он. - Если это и было, то не по моей инициативе".

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждается, что ФБР США еще прошлым летом получило разрешение от суда на прослушку в отношении Пейджа. По данным газеты, ФБР и Министерство юстиции получили возможность отслеживать контакты советника, входившего тогда в штаб Трампа, в связи с тем, что, по мнению судьи, он "мог действовать в качестве агента другого государства". Пейдж в этой связи заявил ABC, что "выдвигаются разного рода конспирологические теории" и "все та же лживая информация повторяется из месяца в месяц".

Ранее в этом месяце интернет-портал BuzzFeed сообщил, что Пейдж в 2013 году встречался с россиянином Виктором Подобным, против которого позднее в США были выдвинуты обвинения в осуществлении деятельности в качестве незарегистрированного иностранного агента. Экс-советник подтвердил, что контактировал с Подобным, однако не знал, что тот мог являться иностранным агентом. Пейдж, по его словам, не передавал россиянину никакой секретной информации.