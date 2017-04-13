Асад не исключает, что США нанесут новые удары по Сирии

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Соединенные Штаты могут нанести новые удары по Сирии. Такое мнение выразил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse (AFP).

"Конечно, это может произойти, где угодно и когда угодно", - отметил Асад, отвечая на вопрос AFP, опасается ли он, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ вновь нанести удары по военным объектам в Сирии.

По мнению сирийского лидера, изначальные заявления Трампа о том, что он будет более прагматично подходить к вопросу урегулирования в Сирии, нежели его предшественник в Белом доме, не оправдались. "Я с самого начала очень осторожно относился к Трампу. Этот удар доказывает, что политический режим в Соединенных Штатах остался прежним. Он ничуть не изменился", - считает Асад.

"Последние шесть лет США оказывали поддержку террористам в Сирии, в том числе (террористической группировке) "Исламскому государству" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). Это доказанный факт, - отметил сирийский президент. - Именно поэтому и был нанесен недавний удар по военной базе: правительственные войска вели успешное наступление на террористов, Соединенным Штатам нужно было помочь своим агентам, то есть террористам".

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение Дамаском химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.