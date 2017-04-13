Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.04:
$ 56.6
€ 60.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Асад не исключает, что США нанесут новые удары по Сирии

Международная панорама
13 апреля, 19:35 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Сирийский президент отметил, что нанесенный удар доказывает, что политический режим в Соединенных Штатах после смены президента остался прежним
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Соединенные Штаты могут нанести новые удары по Сирии. Такое мнение выразил президент Сирии Башар Асад в интервью агентству France-Presse (AFP).

"Конечно, это может произойти, где угодно и когда угодно", - отметил Асад, отвечая на вопрос AFP, опасается ли он, что президент США Дональд Трамп отдаст приказ вновь нанести удары по военным объектам в Сирии.

По мнению сирийского лидера, изначальные заявления Трампа о том, что он будет более прагматично подходить к вопросу урегулирования в Сирии, нежели его предшественник в Белом доме, не оправдались. "Я с самого начала очень осторожно относился к Трампу. Этот удар доказывает, что политический режим в Соединенных Штатах остался прежним. Он ничуть не изменился", - считает Асад.

Смотрите также
Что известно об ударе США по авиабазе в Сирии

"Последние шесть лет США оказывали поддержку террористам в Сирии, в том числе (террористической группировке) "Исламскому государству" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в РФ). Это доказанный факт, - отметил сирийский президент. - Именно поэтому и был нанесен недавний удар по военной базе: правительственные войска вели успешное наступление на террористов, Соединенным Штатам нужно было помочь своим агентам, то есть террористам".

Вооруженные силы США 7 апреля по приказу президента Дональда Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение Дамаском химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация 4 апреля разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Персоны
Асад, Башар Хафез
Страны
США Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как стать космонавтом: требования, подготовка, перспективы
Хищные птицы армии
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
7
Вдали от кризиса и столичной суеты: быт и нравы южнокорейской деревни Хахве
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США впервые применили в Афганистане против ИГ сверхмощную неядерную бомбу
2
Первый канал не будет транслировать "Евровидение-2017"
3
Мировая реакция на вето России на резолюцию СБ ООН
4
Песков считает обоснованной жесткую риторику зампостпреда РФ при ООН
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Неизвестный предмет взорвался в руках у подростка в Санкт-Петербурге
7
Орешкин предупредил о рисках замедления роста ВВП и укрепления рубля
Темы дня
Загрузка...
Реклама