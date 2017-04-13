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Асад: ракетный удар по Сирии показал, что не Трамп принимает решения в США

Международная панорама
13 апреля, 20:15 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 13, апреля. /ТАСС
Сирийский президент заявил, что американский лидер "лишь один из актеров в их театре: даже если он хочет быть лидером, он им быть не может"
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ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Ракетный удар, нанесенный американскими ВС по военной базе в Сирии, является подтверждением того, что не президент Дональд Трамп принимает решения в США. Такое мнение высказал сирийский лидер Башар Асад в опубликованном интервью агентству AFP.

"Фактически, это первое подтверждение тому, что дело не в президенте, а в режиме, "глубоком государстве" или "глубоком режиме" США, который остался прежним - он не меняется, - утверждает Асад. - Президент - лишь один из актеров в их театре: даже если он хочет быть лидером, он им быть не может". Сирийский лидер пояснил, что он имеет в виду военно-промышленный комплекс, финансовые компании, банки и различные политические силы, в интересах которых, по его мнению, приходится действовать главе государства.

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"Некоторые говорят, что Трамп хотел быть лидером. Но каждый их (США) президент, желавший стать лидером, позже был вынужден отказаться от своих слов, проглотить свою гордость, если таковая находилась, и сделать разворот на 180 градусов. В противном случае приходилось платить политическую цену", - продолжил он.

Ранее СМИ опубликовали подборку записей на странице Трампа в Twitter, где он с 2013 года последовательно осуждал планы администрации США нанести удар по Сирии и предостерегал занимавшего на тот момент пост президента Барака Обаму от подобного шага.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Как заявил Трамп, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия.

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Темы
Кризис в Сирии Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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