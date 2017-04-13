Асад: ракетный удар по Сирии показал, что не Трамп принимает решения в США

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Ракетный удар, нанесенный американскими ВС по военной базе в Сирии, является подтверждением того, что не президент Дональд Трамп принимает решения в США. Такое мнение высказал сирийский лидер Башар Асад в опубликованном интервью агентству AFP.

"Фактически, это первое подтверждение тому, что дело не в президенте, а в режиме, "глубоком государстве" или "глубоком режиме" США, который остался прежним - он не меняется, - утверждает Асад. - Президент - лишь один из актеров в их театре: даже если он хочет быть лидером, он им быть не может". Сирийский лидер пояснил, что он имеет в виду военно-промышленный комплекс, финансовые компании, банки и различные политические силы, в интересах которых, по его мнению, приходится действовать главе государства.

"Некоторые говорят, что Трамп хотел быть лидером. Но каждый их (США) президент, желавший стать лидером, позже был вынужден отказаться от своих слов, проглотить свою гордость, если таковая находилась, и сделать разворот на 180 градусов. В противном случае приходилось платить политическую цену", - продолжил он.

Ранее СМИ опубликовали подборку записей на странице Трампа в Twitter, где он с 2013 года последовательно осуждал планы администрации США нанести удар по Сирии и предостерегал занимавшего на тот момент пост президента Барака Обаму от подобного шага.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.

Как заявил Трамп, на его решение отдать приказ об ударе по Сирии повлияли распространенные СМИ фотографии с предполагаемого места применения химоружия.