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Опрос: рейтинг Ле Пен снизился за две недели до выборов во Франции

Международная панорама
13 апреля, 20:45 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Согласно проведенному институтом Harris Interactive исследованию, в поддержку Ле Пен готовы проголосовать 22% французских избирателей
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ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Рейтинг лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен за две недели до первого тура президентских выборов во Франции заметно снизился. Таковы данные опроса, опубликованного институтом Harris Interactive.

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Согласно проведенному исследованию, по состоянию на сегодняшний день в поддержку Ле Пен готовы проголосовать 22% французских избирателей. Еще полтора месяц назад она была абсолютным фаворитом первого тура: ее рейтинг достигал отметки в 28%. В настоящее время лидером избирательного марафона является молодой политик Эмманюэль Макрон. В его поддержку высказываются 24% респондентов.

Тем временем заметно вырос рейтинг популярности кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона: за него готовы отдать свои голоса 20% французских избирателей. Как отмечают эксперты, политик смог переломить негативную ситуацию, в которой он оказался из-за скандала "Пенелопагейт". На пике общественной полемики даже некоторые однопартийцы призывали Фийона отказаться от предвыборной борьбы. Однако он предпочел остаться.

Также заметно улучшил свои позиции лидер крайне левого политического лагеря Жан-Люк Меланшон. Опытный оратор и умелый трибун, он сумел склонить на свою сторону многих избирателей в ходе недавних теледебатов: в первом туре он может полить 19% голосов.

Довольно плачевным представляется положение кандидата от правящей Соцпартии Бенуа Амона - его рейтинг упал с 15% до 8%. Немалую "заслугу" в этом сыграл Елисейский дворец. Официально уходящий президент Франсуа Олланд не высказывал своих предпочтений, однако в прессе активно обсуждаются закулисные маневры главы государства в пользу Эмманюэля Макрона. Стоит отметить, что свою поддержку Макрону уже высказали многие депутаты и даже министры из непосредственного окружения Олланда.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая.

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Президентские выборы во Франции
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