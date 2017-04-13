Опрос: рейтинг Ле Пен снизился за две недели до выборов во Франции

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ПАРИЖ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Рейтинг лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен за две недели до первого тура президентских выборов во Франции заметно снизился. Таковы данные опроса, опубликованного институтом Harris Interactive.
Согласно проведенному исследованию, по состоянию на сегодняшний день в поддержку Ле Пен готовы проголосовать 22% французских избирателей. Еще полтора месяц назад она была абсолютным фаворитом первого тура: ее рейтинг достигал отметки в 28%. В настоящее время лидером избирательного марафона является молодой политик Эмманюэль Макрон. В его поддержку высказываются 24% респондентов.
Тем временем заметно вырос рейтинг популярности кандидата от "Республиканцев" Франсуа Фийона: за него готовы отдать свои голоса 20% французских избирателей. Как отмечают эксперты, политик смог переломить негативную ситуацию, в которой он оказался из-за скандала "Пенелопагейт". На пике общественной полемики даже некоторые однопартийцы призывали Фийона отказаться от предвыборной борьбы. Однако он предпочел остаться.
Также заметно улучшил свои позиции лидер крайне левого политического лагеря Жан-Люк Меланшон. Опытный оратор и умелый трибун, он сумел склонить на свою сторону многих избирателей в ходе недавних теледебатов: в первом туре он может полить 19% голосов.
Довольно плачевным представляется положение кандидата от правящей Соцпартии Бенуа Амона - его рейтинг упал с 15% до 8%. Немалую "заслугу" в этом сыграл Елисейский дворец. Официально уходящий президент Франсуа Олланд не высказывал своих предпочтений, однако в прессе активно обсуждаются закулисные маневры главы государства в пользу Эмманюэля Макрона. Стоит отметить, что свою поддержку Макрону уже высказали многие депутаты и даже министры из непосредственного окружения Олланда.
Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй - 7 мая.