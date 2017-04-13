СМИ: семь человек погибли в Венесуэле во время акций протеста

МЕХИКО, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере семь человек погибли в ходе антиправительственных манифестаций, продолжающихся в Венесуэле с начала месяца. Об этом, как сообщила электронная версия газеты El Universal, заявил Хулио Борхес, председатель Национальной ассамблеи (парламента), находящейся под контролем оппозиции.

Политик возложил ответственность за развязанное насилие на правительство и призвал распустить "вооруженные полувоенные отряды", предположительно, участвующие в нападениях на манифестантов. "Нельзя допустить существования групп вооруженных гражданских лиц, которые представляют собой полувоенные формирования, это противоречит тому, что только Вооруженные силы Венесуэлы должны иметь монопольное право на использование оружия в стране", - отметил Борхес.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала апреля задержаны 304 участника антиправительственных манифестаций. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками.