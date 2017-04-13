Власти Нигерии ведут переговоры с "Боко харам" об освобождении школьниц

ТУНИС, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Меркулов/. Правительство Нигерии ведет переговоры с радикальной группировкой "Боко харам" об освобождении школьниц из лицея города Чибок, которые были похищены боевиками в апреле 2014 года. Об этом сообщил официальный представитель администрации главы государства Гарба Шеху.

"Правительство работает над освобождением школьниц из лицея города Чибок и всех граждан Нигерии, похищенных террористами, используя для этого все возможные способы, - приводит его слова агентство AFP. - В настоящее время идет военная операция по зачистке от исламистов северо-восточных штатов страны, особенно лесной местности Самбиса. В то же время ведутся переговоры по освобождению школьниц, оставшихся в плену у боевиков".

По данным представителя администрации президента, в переговорах принимают участие Международный комитет Красного Креста (МККК) и правительство Швейцарии, которые также оказывали содействие в освобождении 20 школьниц в 2016 году.

"Переговорный процесс очень сложен и извилист, спешка в нем может привести к нежелательным результатам. Переговоры потребуют от нас настойчивости и терпения", - добавил Шеху.

Боевики "Боко харам" в апреле 2014 года похитили из лицея города Чибок 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, остальные оставались в руках преступников. В октябре 2016 20 школьниц были освобождены также в результате переговоров властей Нигерии и МККК и представителей Швейцарии с группировкой. При этом 195 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она также выступает против западного образования, демократии и всех других элементов западной культуры. В марте 2015 года "Боко харам" присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).