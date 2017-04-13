Эрдоган заявил, что режим ЧП в Турции будет продлен

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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки переворота в июле 2016 года, будет продлен после истечения его срока на будущей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters.
"Если срок истечет, то мы его продлим, - сказал Эрдоган, имея в виду режим ЧП. - Для этого нет препятствий".
Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года сроком на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. В минувшем январе он был продлен еще на три месяца, до 19 апреля. Мятеж в ночь с 15 на 16 июля устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. Анкара обвиняет в непосредственной причастности к организации путча живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.
Режим ЧП позволяет турецкому правительству в случае необходимости без одобрения парламента принимать меры, ограничивающие права и свободы граждан.
Заявления Эрдогана прозвучало накануне намеченного на 16 января референдума об изменениях в конституцию, расширяющих полномочия президента страны. По опросам общественного мнения, сторонники этих изменений лидируют с небольшим большинством.