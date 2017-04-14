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Два сотрудника Секретной службы США уволены из-за инцидента возле Белого дома

Международная панорама
14 апреля, 1:04 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Речь идет о двух сотрудниках Секретной службы, которые в прошлом месяце были поставлены охранять тот участок территории резиденции президента, где произошел инцидент с проникновением постороннего
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НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Два сотрудника Секретной службы, в задачу которой входит в том числе охрана президента США, уволены по итогам расследования, связанного с инцидентом в прошлом месяце, когда на территорию рядом с Белым домом проник посторонний. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, два сотрудника службы, служившие в ней меньше года, были поставлены охранять тот участок территории президентской резиденции, где произошел инцидент. Именно им не удалось своевременно предотвратить проникновение на охраняемую территорию 26-летнего Джонатана Тренда.

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Происшествие случилось ночью 10 марта этого года. Житель штата Калифорния Тренд перелез через ограду у здания министерства финансов, которое расположено по соседству с Белым домом. В этот момент сработал датчик системы безопасности, однако молодой человек остался незамеченным. После этого он перелез через ограду резиденции президента в непосредственной близости от будки охраны, в которой, по данным CNN, в тот момент не было сотрудников Секретной службы.

В результате Тренд оказался на лужайке у Белого дома. По данным телеканала, прошло по крайней мере 15 минут, прежде чем его задержали. Президент США Дональд Трамп в тот момент находился в Белом доме, ему было доложено о случившемся.

Это был первый случай проникновения постороннего лица на территорию Белого дома, который произошел после начала президентского срока Трампа, который вступил в должность 20 января этого года. В целом же попытки проникнуть туда предпринимались и ранее. В сентябре 2014 года 43-летний отставной военнослужащий Омар Гонсалес перелез через забор, добежал до входных дверей и ворвался внутрь резиденции, где его задержала охрана. После этого инцидента, который, по сведениям американских СМИ, вызвал негодование экс- президента Барака Обамы, руководитель Секретной службы Джулия Пирсон была отправлена в отставку.

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