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В Венесуэле участники акций протеста блокируют дороги и жгут покрышки

Международная панорама
14 апреля, 4:48 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Протестующие попытались заблокировать движение по Панамериканскому шоссе, однако их разогнала полиция, применив слезоточивый газ
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МЕХИКО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Блокированием дорог и нападением на магазины закончилась в четверг антиправительственная манифестация в городе Лос-Текес, столице венесуэльского штата Миранда. По данным электронной версии газеты El Nacional, участники акции протеста жгут покрышки и мусорные баки на дорогах.

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© EPA/CRISTIAN HERNANDEZ
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Манифестанты попытались заблокировать движение по Панамериканскому шоссе, но были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока не поступало. В столице страны, Каракасе, протестное шествие, организованное оппозицией, завершилось без серьезных происшествий.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала апреля задержаны 304 участника антиправительственных манифестаций. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией, как сообщают представители оппозиции, исчисляется десятками, по меньшей мере семь человек погибли.

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