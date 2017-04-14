В Венесуэле участники акций протеста блокируют дороги и жгут покрышки

МЕХИКО, 14 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Блокированием дорог и нападением на магазины закончилась в четверг антиправительственная манифестация в городе Лос-Текес, столице венесуэльского штата Миранда. По данным электронной версии газеты El Nacional, участники акции протеста жгут покрышки и мусорные баки на дорогах.

Манифестанты попытались заблокировать движение по Панамериканскому шоссе, но были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ. Сведений о пострадавших пока не поступало. В столице страны, Каракасе, протестное шествие, организованное оппозицией, завершилось без серьезных происшествий.

С начала месяца Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

По данным неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала апреля задержаны 304 участника антиправительственных манифестаций. Число пострадавших в ходе столкновений с полицией, как сообщают представители оппозиции, исчисляется десятками, по меньшей мере семь человек погибли.