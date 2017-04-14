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Эксперты: Вашингтон способен нанести ракетный удар на Корейском полуострове

Международная панорама
14 апреля, 6:41 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
По словам представителей Института разоружения и мира в КНДР, решение Пхеньяна "принять меры для укрепления национальных сил ядерного сдерживания" является единственно правильным решением
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ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. В Пхеньяне считают, что ракетный удар Соединенных Штатов по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс является грубым нарушением норм международного права и "наглым агрессивным актом". Об этом говорится в опубликованном в пятницу в газетах КНДР заявлении представителя Института разоружения и мира, функционирующего в структуре министерства иностранных дел страны.

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По мнению экспертов этого научно-исследовательского центра, Вашингтон "способен повторить такой же сценарий на Корейском полуострове, где в последнее время концентрируются американские стратегические вооружения". "В результате таких действий США ситуация в этом регионе настолько обострилась, что там в любое время может вспыхнуть термоядерная война", - отмечается в заявлении.

В этой связи представитель института назвал "своевременным и единственно правильным решение властей КНДР принять меры для укрепления национальных сил ядерного сдерживания". "Мечта США о свержении социального строя в КНДР никогда не станет реальностью", - отметил политолог.

США в последнее время неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Это решение американской администрации вызвало повышенную озабоченность в КНДР.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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