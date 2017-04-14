МИД Узбекистана: подозреваемый в теракте в Швеции был связан с ИГ

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Узбекистана заявило, что подозреваемый в совершении теракта в Швеции узбекский гражданин Рахмат Акилов был связан с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщило агентство Reuters.
По словам Абдулазиза Камилова, Акилов был завербован ИГ после того, как он покинул Узбекистан в 2014 году и поселился в Швеции. Еще до теракта в Стокгольме узбекские спецслужбы известили одно из западных государств-партнеров о расследовании, начатом в отношении Акилова, сообщил глава МИД. Он не уточнил, какой именно западной стране узбекские власти передали эту информацию.
Задержанный Акилов еще в феврале был объявлен на родине в международный розыск по обвинению в религиозном экстремизме. Об этом сообщили ранее источники ТАСС в правоохранительных органах республики. "Уголовное дело в отношении Акилова было возбуждено в связи с изготовлением и распространением материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку, а также участием в религиозных экстремистских организациях и вовлечением несовершеннолетнего в антисоциальное поведение, что предусматривает в соответствии с УК Узбекистана наказание в виде тюремного заключения от трех до восьми, от пяти до двадцати и от трех до десяти лет соответственно", - отметили источники.
Сообщается также, что родные и знакомые жителя Самарканда Акилова подтвердили, что он пытался принять участие в боевых действиях в Сирии на стороне группировки "Исламские государство" (запрещена в РФ).