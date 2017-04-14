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На сайте ВВС США появилось видео испытаний "матери всех бомб"

Международная панорама
14 апреля, 12:59 UTC+3
Испытания были проведены еще в 2003 году, но в открытый доступ кадры попали после того, как Пентагон сообщил о первом применении оружия в бою
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ТАСС/Reuters

На сайте Военно-воздушных сил США (ВВС США) размещено видео испытаний самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (сокр. MOAB или GBU-43/B). Ее неофициально название - Mother of all bombs ("мать всех бомб"). Согласно открытым данным, мощность боеприпаса - 11 т в тротиловом эквиваленте, в 1,3 тыс. раз меньше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

При этом испытания были проведены еще в 2003 году, но в открытый доступ видео попало после того, как Пентагон сообщил о первом применении оружия в бою.

В Афганистане 13 апреля по объектам запрещенной в РФ террористической организации ИГ был нанесен удар с использованием "матери всех бомб". В Пентагоне отметили, что "все риски для афганских и американских ВС были минимизированы", "в то же самое время он нанес максимальный ущерб" ИГ и ее объектам. 

 

 

 

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