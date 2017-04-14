Надежда Савченко объявила, что созданная под ее началом партия объединит украинцев

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что главной идеей создания партии под ее началом будет объединение украинцев и изменение политической системы страны.

"Это партия была создана львовянами, ее название очень хорошее - "Наступ" ("Наступление"). В этот раз мы изменили название, переизбрали меня главой, я поставила свое имя под этой партией, под той идеей, которую будет доносить и распространять эта партия - изменение политической системы страны", - сказала она журналистам.

По словам Савченко, ее партия будет отличаться от всех, которые были ранее, но ее программа будет понятна и близка каждому украинцу. "Украине нужна централизация, объедение, которая может сломать систему, - отметила она. - Нас каждый раз растягивают в разные стороны, а теперь мы будем объединяться". Теперь партия будет носить название "Политическая партия - общественная платформа Надежды Савченко", а программа партии скоро будет представлена, сообщила депутат.

Савченко ранее состояла в рядах "Батькивщины" и по ее спискам прошла в Раду. Однако в конце октября 2016 года написала заявление о выходе из партии, а 15 декабря была исключено из ее состава. Затем Рада исключила депутата из состава украинской делегации в ПАСЕ и из парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, так как попала в немилость после своих поездок в провозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики и переговоров с их руководством.

Депутат, тем не менее, не пожелала расставаться с политической карьерой и в том же декабре представила во Львове гражданскую платформу "РУНА" ("РУНА" - "Рух (движение) украинского народа" - прим. ТАСС). Как поясняла тогда депутат Рады, "РУНА" не является политическим проектом, "партия - это анахронизм, она у нас появится тогда, когда это будет нужно". Инструментом изменения политической системы Украины сторонники движения называли "настоящую украинскую элиту, не связанную с олигархами". Однако уже 7 февраля этого года "РУНА" объявила о прекращении сотрудничества с Савченко "по причине разногласий в видении базовых идеологических и структурно- организационных основ".

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима. 25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.