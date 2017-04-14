МИД Южной Осетии: высказывания представителя генсека ООН о выборах президента неуместны

ЦХИНВАЛ, 14 апреля. /ТАСС/. МИД Южной Осетии назвал неуместными высказывания официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в связи с состоявшимися 9 апреля в республике выборами президента и референдумом по вопросу ее переименования в Государство Алания.

Дюжаррик заявил, что секретариат ООН сожалеет о проведении выборов и референдума, рассматривая их в качестве односторонних действий, способных подорвать дискуссии в Женеве по Закавказью.

"Эти высказывания выглядят более чем неуместными, учитывая, что прошедшие в Южной Осетии важные политические события являются исключительно ее внутренним делом и суверенным правом, никак не задевающими интересы других государств. Это были шестые по счету президентские выборы и пятый референдум, состоявшиеся в независимой Республике Южная Осетия", - говорится в комментарии МИД.

В ведомстве дипломатии отметили, что голосование было организовано с соблюдением норм конституции и избирательного законодательства, "в полном соответствии с основополагающими принципами демократии и нормами международного права". "Более того, весьма высокий уровень прозрачности голосования позволил присутствовавшим международным наблюдателям оценить его в качестве опыта, достойного для подражания в других странах", - подчеркнули в МИД Южной Осетии, выразив сомнение, что выборы могут влиять на региональную безопасность и на позиции Женевских дискуссий.

"В Южной Осетии рассматривают этот международный формат исключительно в качестве дипломатической площадки для выработки и последующего подписания международных обязательств, обеспечивающих и гарантирующих безопасность Южной Осетии и Абхазии от применения силы со стороны Грузии", - указывается в заявлении.

О выборах

В Южной Осетии 9 апреля прошли выборы президента и референдум по переименованию в Государство Алания.

Согласно окончательным данным, победу на выборах президента одержал спикер парламента Анатолий Бибилов (54,8%).

Параллельно граждане республики отвечали на вопрос, согласны ли они с переименованием страны в Государство Алания (наименование Республика Южная Осетия в этом случае сохраняется как равнозначное), эту идею поддержали 80% избирателей.

Явка составила около 80%.

Международные наблюдатели, в том числе от РФ, заявляли, что голосование прошло в соответствии с международными нормами, без существенных нарушений.