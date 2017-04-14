РФ, Иран и Сирия обсуждали переброску военной техники США на границу с Иорданией

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Тема переброски американской военной техники на границу с Иорданией обсуждалась в пятницу на трехсторонних переговорах глав МИД России, Сирии и Ирана - Сергея Лаврова, Валида Муаллема и Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом заявил глава сирийского МИД.

"Эта тема действительно активно продвигается в СМИ, и также есть некоторые доклады о мобилизации сил, о том, что США перебросили военную технику к южным границам с Иорданией, - сказал Муаллем. - Этот вопрос мы обсудили, и подтверждаю вам, что у нас есть общие процедуры против любой агрессии, которая могла бы произойти в отношении сирийской территории".

В ряде арабских СМИ в последнее время тиражируются сообщения о неких планах Иордании, Великобритании, США, Израиля и Саудовской Аравии по открытию нового фронта против сирийской армии на юге страны. Для этого США уже, как утверждают издания, перебросили военную технику на границу с Иорданией.