Президент Ирана Роухани баллотируется на второй срок

ТЕГЕРАН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Президент Ирана Хасан Роухани баллотируется на второй срок. Как сообщат агентство ИСНА, он прибыл в МВД ИРИ для регистрации в качестве кандидата на предстоящих 19 мая президентских выборах.

Роухани, которого поддерживают иранские реформаторы, имеет все шансы стать фаворитом президентской гонки. Конкуренцию ему может составить кандидат от альянса консервативных партий Народный фронт революционных сил Ирана Эбрахим Раиси.

Четверо предыдущих президентов Ирана - нынешний лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи (занимал пост президента в 1981-1989 годах), Али Акбар Хашеми-Рафсанджани (1989-1997), Мохаммад Хатами (1997-2005) и Махмуд Ахмадинежад (2005-2013) - неизменно переизбирались на второй срок.

Избрание президентом на три срока подряд запрещено Конституцией Ирана.