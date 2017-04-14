WikiLeaks опубликовала данные о слежке ЦРУ за кандидатами в президенты Франции в 2012 году

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Организация WikiLeaks опубликовала документы ЦРУ США о шпионаже, который американская разведка вела в 2012 году за кандидатами на пост президента Франции.

Как следует из рассекреченных документов, ЦРУ вела слежку за всеми ведущими политиками, баллотировавшимися на пост лидера Франции, союзника США по НАТО. Среди них - занимавший в 2012 году президентский пост правоцентрист Николя Саркози, нынешний лидер страны социалист Франсуа Олланд, правый политик Марин Ле Пен, видные деятели Социалистической партии Доминик Стросс-Кан и Мартин Обри, которые на начальном этапе кампании претендовали на то, чтобы выставить свою кандидатуру на пост президента.

Следили и за Саркози, и за оппозицией

В отдельном документе ЦРУ перечисляются вопросы, в соответствии с которыми предполагалось собирать информацию о Саркози. Среди них - соотношение сил в руководстве партии "Объединение в поддержку республики", которую он тогда возглавлял, изменение идеологии этой партии. WikiLeaks в своем комментарии отмечает, что проамериканская позиция, которую провозглашал и занимал Саркози, не защитила его от слежки со стороны ЦРУ.

В другом документе 2012 года разведка США предписывала собирать информацию относительно оппозиционных кандидатов. Среди вопросов, интересовавших ее, - отношения этих претендентов с административной и деловой элитой, их взгляды на политику США, попытки установить связи с другими государствами, такими как Германия, Великобритания, Ливия, Израиль, Палестина, Сирия, Кот-д'Ивуар. Интересовал американскую разведку и вопрос финансирования партий и кандидатов.

Акцент на экономику

Особый интерес ЦРУ проявляла к вопросам экономики. В частности, в документе, посвященном направлениям сбора информации об оппозиционных кандидатах, ставились такие вопросы: "Какую политику они предлагают для поощрения перспектив экономического роста Франции?", а также "Какого мнения они придерживаются относительно германской модели роста, ориентированного на экспорт?" Сотрудникам ЦРУ во Франции также предписывалось собирать информацию о любых готовящихся экспортных контрактах стоимостью больше €200 млн.

Поскольку президентская кампания во Франции 2012 года разворачивалась на фоне долгового кризиса зоны евро и финансовых проблем Греции, в документах ЦРУ дается задание собирать данные о взглядах кандидатов на эти проблемы, о их позиции по поводу роли Франции и Германии в их разрешении, а также о рисках, которым подвергалось французское государство и французские банки в случае дефолта Греции по государственному долгу.

Операция ЦРУ по сбору важной для США информации о претендентах на пост президента Франции проводилась с конца ноября 2011 года по конец сентября 2012. Она разворачивалась накануне выборов, проходивших в два тура, в апреле-мае, а также в период после них, когда победивший Франсуа Олланд формировал свою команду.