Глава ЦРУ назвал WikiLeaks "вражеской службой разведки"

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НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Организация WikiLeaks действует как вражеская разведывательная служба при поддержке таких государств, как Россия. С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
"WikiLeaks действует и говорит как вражеская служба разведки. Эта организация подбивает своих сторонников внедряться в спецслужбы США с целью похищать секретную информацию", - полагает Помпео.
Он призвал "назвать WikiLeaks тем, кем она является на самом деле". "Это негосударственная вражеская служба разведки, действующая по наущению таких государств, как Россия", - утверждал директор ЦРУ.