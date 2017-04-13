Глава ЦРУ назвал WikiLeaks "вражеской службой разведки"

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Организация WikiLeaks действует как вражеская разведывательная служба при поддержке таких государств, как Россия. С таким утверждением выступил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

"WikiLeaks действует и говорит как вражеская служба разведки. Эта организация подбивает своих сторонников внедряться в спецслужбы США с целью похищать секретную информацию", - полагает Помпео.

Он призвал "назвать WikiLeaks тем, кем она является на самом деле". "Это негосударственная вражеская служба разведки, действующая по наущению таких государств, как Россия", - утверждал директор ЦРУ.