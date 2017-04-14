СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотни каналов YouTube были взломаны хакерской группой OurMine, которая утверждает, что данная атака стала самой крупной за всю историю существования американского видеохостинга. Соответствующую информацию опубликовала австралийская газета The Sydney Morning Herald.

По ее сведениям, к названиям видеозаписей было добавлено название хакерской группы, а в описаниях к ним появились примечания, поясняющие, что электронный взлом является проверкой безопасности. В частности, объектом атаки стала сеть компании Studio 71, располагающей более чем 1,2 тыс. каналов на видеохостинге.

Отмечается, что ущерб оценивается как незначительный, а оригинальные названия и описания файлов были восстановлены спустя несколько часов после инцидента. В компании уже приняли меры с тем, чтобы нейтрализовать последствия кибервзлома, и заверили, что утечки персональных данных не произошло, передает газета.