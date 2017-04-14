Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США 15-16 апреля направят истребители пятого поколения F-35A в Европу

Международная панорама
14 апреля, 18:22 UTC+3
Истребители направляются в Европу в рамках запланированной тренировочной миссии
Поделиться
Материал из 1 страницы
Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II

Истребитель пятого поколения F-35A Lightning II

© AP Photo/Ben Margot

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты направят истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европу 15-16 апреля. Об этом сообщило министерство обороны США.

"В предстоящие выходные дни ВВС США разместят небольшую группу самолетов F-35A Lightning II в Европе в рамках запланированной тренировочной миссии. Предполагается, что в течение нескольких недель истребители будут задействованы в учениях вместе с другой авиацией США и НАТО, находящейся в Европе, в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Хищные птицы армии
Фото
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
8
Украинские радикалы устроили провокацию на праздновании годовщины освобождения Одессы
3
Сербские протесты зазвучали украинскими "майданными" лозунгами
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава Марий Эл арестован до 12 июня
2
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
3
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
4
Список претендентов на пост мэра Омска сократился до двух кандидатов
5
СМИ: хакеры взломали сотни каналов YouTube
6
Американская авиационная бомба MOAB. Досье
7
ВС США опубликовали видео применения "матери всех бомб" в Афганистане
Темы дня
Загрузка...
Реклама