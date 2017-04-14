США 15-16 апреля направят истребители пятого поколения F-35A в Европу

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ВАШИНГТОН, 14 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты направят истребители пятого поколения F-35A Lightning II в Европу 15-16 апреля. Об этом сообщило министерство обороны США.
"В предстоящие выходные дни ВВС США разместят небольшую группу самолетов F-35A Lightning II в Европе в рамках запланированной тренировочной миссии. Предполагается, что в течение нескольких недель истребители будут задействованы в учениях вместе с другой авиацией США и НАТО, находящейся в Европе, в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности", - говорится в пресс-релизе военного ведомства.