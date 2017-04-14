Советник Асада назвала нелогичными обвинения в адрес САР в применении химоружия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Обвинения правительства Сирии в использовании химоружия против безоружных людей звучат совершенно нелогично. Об этом заявила на пресс-конференции советник президента Сирийской Арабской Республики (САР) Башара Асада по политическим вопросам Бусейна Шаабан.

"Известно, что химоружие было вывезено из Сирии еще в 2013 году, и ОЗХО подтвердила, что это оружие вывезено", - подчеркнула она.

"Но даже если мы предположим, что попало это оружие в руки сирийской армии, зачем было использовать его против безоружных людей, детей и стариков? Это совершенно не логично!" - указала Шаабан.

"Затем последовал удар по аэродрому Шайрат, США сбросили на него десятки ракет, - продолжила помощник президента САР. - На нем не было ни газа, ни химического оружия, но американскую версию сразу подхватили СМИ и теперь то, чего не было, выдается за факты".

Шаббан также отметила, что перспективы переговоров в Женеве после удара США очень осложнились.

"Какая оппозиция может выступать в поддержку того, чтобы их родина подвергалась ударам? Это сам по себе важный вопрос", - сказала она, комментируя поддержку удара США Высшим комитетом по переговорам.

"Американский удар - это очень серьезное действие, это существенно осложнит перспективы переговоров в Женеве", - отметила советник президента, отвечая на вопрос ТАСС о перспективах дальнейших межсирийских переговоров.

"Если агрессия США продолжится, это осложнит нашу позицию, тем более, что террористы и их покровители не хотят урегулирования", - добавила она.

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества.

В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.