США объявили о первом испытании модификации атомной бомбы B61 с самолетом F-16

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Национальное управление ядерной безопасности при министерстве энергетики США и американские ВВС провели испытание модификации атомной бомбы B61. Об этом сообщили в четверг на базе ВВС США Кертленд в штате Нью-Мексико.

Без ядерной боевой части

Как уточнила пресс-служба военного объекта, 15 марта было проведено испытание боезаряда B61-12 без ядерной боевой части, который был сброшен на полигоне Неллис (штат Невада) с истребителя-бомбардировщика F-16. Тест провели в рамках программы продления срока службы B61 путем модернизации ее ядерных и неядерных компонентов при одновременном повышении ее надежности и надежности ее систем безопасности.

Как пояснило командование базы, это было "первое испытание B61-12 с использованием F-16".

"Бомба B61-12 обеспечивает боеспособность воздушного компонента стратегической ядерной триады США, а также будущее для бомбардировщиков и авиации двойного назначения, поддерживающей операции НАТО", - подчеркнул в этой связи представитель Центра ядерных вооружений ВВС США Пол Вог. По его словам, B61-12 собираются так, чтобы подходить к устройствам самолетов B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16 MLU, F-35 и PA-200.

Цель и цена модификации

Бомба B61 существует в виде модификаций B61-3, -4, -7, -10 и -11. На смену первым четырем из них в рамках программы модернизации должна прийти одна - B61-12. Она будет отличаться от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Бомбу B61-11 предполагается списать в 2030-х.

Ориентировочная стоимость программы модернизации американских атомных бомб B61 составит $9,6 млрд. Базисная стоимость модификации B61-12 равна $7,605 млрд, ее совокупная цена составит $8,253 млрд. Эта сумма не учитывает примерно $1,3 млрд, в которые, как ожидается, обойдется приобретение Пентагоном новых хвостовых частей для модернизированных бомб.

Дирекция Центра ядерных вооружений ВВС расположена на базе Кертленд и насчитывает около 200 сотрудников. Последние осуществляют управление и координацию с подразделениями центра в штатах Флорида, Техас, Джорджия, Оклахома, Огайо и в немецком Рамштайне. Общая численность персонала Центра ядерных вооружений ВВС достигает около 1,9 тыс. человек в 17 различных местах дислокации.

В 2015 году США провели три испытания B61-12, не сопровождавшиеся подрывом ее заряда. Заключительный четвертый тест состоялся 20 октября 2016 года на полигоне Тонопа в штате Невада с использованием истребителя-бомбардировщика F-15E. Согласно информации Национального управления ядерной безопасности, системы сброшенной с самолета бомбы продемонстрировали работу "в условиях управляемого полета, близких к реальности".

Производство бомб B61-12 США планируют начать в 2020 году. Россия неоднократно указывала, что эти намерения США носят откровенно провокационный характер и идут вразрез с их заявлениями о стремлении к полному ядерному разоружению.