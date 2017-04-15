Макрон и Ле Пен остаются лидерами в рейтинге кандидатов в президенты Франции

ПАРИЖ, 15 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен продолжают лидировать в рейтинге кандидатов на пост президента Франции. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного опроса общественного мнения, который провела социологическая служба BVA-Salesforce.

По этим данным, за прошедшие десять дней позиции Макрона не изменились, в то время как Ле Пен за это время потеряла в рейтинге один процентный пункт. Согласно опросу, если бы первый тур выборов проходил 15 апреля, то за лидера движения "На марше" свои голоса отдали бы 23% избирателей, за Ле Пен - 22%.

Третью строчку в рейтинге претендентов на высший государственный пост занимают кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон. По данным BVA-Salesforce, за период с 5 по 15 апреля они улучшили свои позиции на один процентный пункт. Таким образом, каждый из этих кандидатов в настоящий момент может рассчитывать на голоса 20% избирателей.

В исследовании BVA-Salesforce также анализируются настроения французских избирателей перед первым туром. В опросе отмечается, что 66% избирателей заявили, что намерены принять участие в выборах президента и точно знают, кого поддержат. В то же время 28% французов сообщили о том, что обязательно пойдут на выборы, но пока не определились с кандидатурой, а 6% респондентов заявили, что не будут участвовать в голосовании.

Опрос BVA-Salesforce проводился 12-14 апреля. Число опрошенных служба не уточнила. Выборы президента Франции пройдут в два тура: первый запланирован на 23 апреля, второй - на 7 мая.