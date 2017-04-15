Politico: Трамп смотрел трансляцию пресс-конференции Лаврова и Тиллерсона в прямом эфире

ВАШИНГТОН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американский президент Дональд Трамп смотрел в прямом эфире трансляцию совместной пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Об этом сообщила газета Politico.

Ссылаясь на неназванного представителя Белого дома, она уточнила, что руководитель администрации США наблюдал за трансляцией пресс-конференции глав внешнеполитических ведомств, состоявшейся по итогам визита Тиллерсона в Москву 11-12 апреля, в своем личном рабочем кабинете. Эта небольшая комната, предназначенная исключительно для главы государства, примыкает к Овальному кабинету Белого дома. По завершении пресс-конференции Трамп, как заявил упомянутый источник, позвонил Тиллерсону, выразив мнение, что тот проделал "замечательную работу" и "излучал уверенность". Между тем от себя лично газета пишет, что "Лавров - ветеран на мировой (политической) сцене - в среду, как представлялось, переиграл" Тиллерсона.

Как подчеркивается в статье, Тиллерсон становится теперь "любимым министром Трампа". Нынешний шеф американской дипломатии "превратился в одного из самых частых гостей Белого дома", нередко присоединяясь к Трампу в жилых покоях за ужином в формате "один на один", а также за обедом вместе с вице-президентом США Майклом Пенсом, отмечает "Политико". Согласно изложенной ею информации, за 83 дня пребывания Трампа у власти у Тиллерсона с ним состоялось больше встреч, чем у какого-либо другого члена президентского кабинета. Если госсекретарь не находится в рабочей поездке за рубежом, они с Трампом ужинают тет-а-тет по меньшей мере раз в неделю, говорится в публикации.

По свидетельству газеты, только в марте у Тиллерсона прошло восемь встреч с Трампом. За этот же период министр финансов США Стивен Мнучин - "еще один находящийся в фаворе член кабинета" - был якобы принят президентом только трижды.

"Не думаю, что когда-либо правдой было то, что Тиллерсон пользовался ограниченным влиянием. Он всегда пользовался влиянием, просто его еще не было видно снаружи", - сказал Эллиотт Абрамс, который претендовал на должность первого заместителя госсекретаря США. Его кандидатуру, однако, "зарубил" Трамп. В свое время Абрамс был заместителем помощника президента США Джорджа Буша- младшего по национальной безопасности.

С его точки зрения, Тиллерсон, шеф Пентагона Джеймс Мэттис и помощник Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер к настоящему моменту сформировали в новой администрации США "треугольник лиц, пользующихся самым большим влиянием, и оно, вероятно, сейчас растет из- за (нанесенного 7 апреля) удара по Сирии, поскольку тот стал столь успешным в военном и политическом плане".