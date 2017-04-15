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CNN: в Калифорнии произошли столкновения сторонников и противников Трампа

Международная панорама
15 апреля, 23:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Дональда Трампа опубликовать его налоговую декларацию
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НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Столкновения между сторонниками и противниками президента США Дональда Трампа произошли в американском городе Беркли (штат Калифорния). Как сообщила телекомпания CNN, правоохранительные органы задержали не менее четырех человек.

Стычки произошли во время марша, участники которого требовали от Трампа опубликовать его налоговую декларацию. Президент неоднократно обещал распространить данные о выплаченных им налогах, однако до сих пор этого не сделал.

По данным телеканала, во время демонстрации между противниками президента и его сторонниками завязалась потасовка. Некоторые ее участники применяли палки, дубинки и другие предметы. По сведениям CNN, несколько человек получили ранения.

Сегодня в более чем 150 городах США проводятся шествия, участники которых требуют от Трампа отчитаться по выплаченным им налогам. Такие акции проходят в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго, Филадельфии, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Бостоне.

После победы Трампа на президентских выборах в ноябре прошлого года в США периодически проходят акции протеста, устраиваемые лицами, недовольными его избранием.

Одни из самых масштабных демонстраций такого рода прошли в Вашингтоне в день инаугурации Трампа 20 января и сопровождались актами насилия, по их итогам были задержаны около 230 человек.

На следующий день на улицы американской столицы на митинг против Трампа вышли более 500 тыс. человек, однако тогда обошлось без нарушений закона.

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