В Турции пройдет референдум по поправкам в конституцию страны

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Более 55 млн граждан Турции 16 апреля смогут проголосовать на референдуме по пакету из 18 поправок в конституцию, главным положением которых является переход к президентской форме правления. 145 тысяч избирательных участков откроются в 07:00 по местному времени (совпадает с московским) и завершат работу в 17:00.

Проживающие за рубежом и выезжавшие из страны турки проголосовали досрочно. Для них с 27 марта по 9 апреля были открыты участки на пограничных КПП, в аэропортах, морских портах Турции, а также в 57 других государствах. За рубежом могли принять участие в волеизъявлении около 3 млн турок, большая часть которых проживает в странах Евросоюза.

Избирателям будет выдан конверт с карточкой формата примерно А6, разделенной на две зоны: светлую с напечатанным словом "Да" и темную со словом "Нет". Гражданин должен будет поставить печать со словом Tercih (в переводе с турецкого языка - "выбор", "предпочтение") в соответствующей части бланка. Эту печать ему на месте временно выдадут сотрудники избиркома.

Ограничения для СМИ, партий и общественности

В Турции с утра субботы введены частичные ограничения на предвыборную агитацию, которые будут действовать как минимум до завершения процедуры голосования. Центризбирком снимет их спустя несколько часов после начала обработки бюллетеней. СМИ не имеют права обнародовать итоги опросов общественного мнения или размещать агитационные материалы, вести в прямом эфире общение с политиками или экспертами, которое может расцениваться как пропаганда.

По закону в Турции в день плебисцита нельзя проводить экзитполы, также запрещено фотографировать заполненные бюллетени. По окончании волеизъявления ЦИК начнет по мере подсчета голосов публиковать предварительные результаты. До этого момента в стране запрещены продажа алкоголя, любые массовые мероприятия, агитационные выступления политиков.

Меры безопасности

В день голосования по всей стране к охране порядка будут привлечены более 250 тысяч полицейских и 128 тысяч жандармов. Как сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу, "помимо этого, в 26 провинциях в обеспечении безопасности будут задействованы более 51 тысячи сотрудников охранных структур и 18 тысяч добровольцев". "Командование сухопутных войск при необходимости сможет выделить около 6 тысяч военнослужащих", - сказал он.

Повышенные меры предосторожности, по словам Сойлу, будут приняты на энергетических предприятиях и в электрораспределительных центрах. Туда направят примерно 18 тысяч полицейских и жандармов. Это делается во избежание возможных инцидентов и диверсий, связанных с отключениями электричества на избирательных участках. В ходе предыдущих выборов такие инциденты имели место, что дало повод части населения усомниться в точности подсчета голосов.

В Анкаре общественным транспортом можно будет пользоваться бесплатно. Соответствующее решение приняла мэрия столицы. Между тем пункт, согласно которому транспорт в дни референдумов и выборов должен быть бесплатным, содержится и в законе о режиме чрезвычайного положения, в условиях которого до сих пор живет вся Турция с момента попытки государственного переворота 15 июля 2016 года. Зимой обсуждался вариант отмены режима ЧП до голосования, однако в середине марта премьер-министр Бинали Йылдырым фактически поставил точку в данном вопросе, дав понять, что считает целесообразным продлить его до июля текущего года.

В Стамбуле власти также обеспечат бесплатный проезд на общественном транспорте. Кроме того, развозить избирателей бесплатно в этом мегаполисе будет и таксомоторный сервис Uber ("Убер"). Это касается машин большой вместимости, от шести человек, и поездок стоимостью от 30 лир (около 11 долларов) в одну сторону.

Что предусматривают поправки?

Конституционные изменения предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. В соответствии с предлагаемыми поправками, полномочия президента значительно расширяются, и он становится главой как государства, так и правительства. Пост премьера упраздняется.

Президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Он сможет издавать указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели с ними не согласятся в ходе последующих дебатов. Также эти указы охватывают только часть положений Конституции и не должны конфликтовать со сферой законодательных полномочий меджлиса.

Глава государства сможет объявлять чрезвычайное положение в стране, инициировать референдумы, передавать в парламент на обсуждение проект госбюджета. Но такие указы все равно должны будут впоследствии получать одобрение парламента. Президент получит право сохранять свою партийную принадлежность, если посчитает это необходимым.

Меджлис в свою очередь сможет контролировать работу правительства через вице-президента и письменные запросы к нему, которые могут направляться посредством инициирования процедуры парламентского расследования. Оно может быть открыто и в отношении президента, для чего за это должны будут высказаться три пятых состава меджлиса. Число парламентариев увеличивается с 550 до 600, а возраст кандидатов в депутаты снижается с 25 до 18 лет.

В соответствии с поправками упраздняются военные суды, за исключением дисциплинарных. Таким образом допущенные военнослужащими нарушения, непосредственно не касающиеся соблюдения устава, будут рассматриваться в гражданских судах.

Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух раз подряд. В случае одобрения поправок на референдуме очередные выборы одновременно и президента, и депутатов парламента пройдут 3 ноября 2019 года. Однако, если изменения будут приняты, все положения Конституции о президентской системе вступят в силу только после волеизъявления 2019 года, а до этого момента у властей останется время скорректировать законодательство.

Расстановка сил

Организации, специализирующиеся на изучении общественного мнения, на протяжении последних месяцев регулярно проводили опросы, но однозначных результатов, какие публиковались, например, перед прошлыми парламентскими выборами, пока нет.

Крупное агентство "Конда" предполагает, что за поправки проголосуют 51,5% населения с долей статистической погрешности плюс-минус 2,2%. Компания "Сонар" получила способный насторожить сторонников нововведений результат: 51,2% голосов против.

Агентство "Анар" провело свой последний опрос 5-10 апреля, его прогноз - 52% голосов за президентскую систему с погрешностью 1,51%. По данным компании "Гезиджи", исследовавшей настроения населения в 10 провинциях в период с 8 по 9 апреля, сторонники поправок победят с результатом 51,3%.

Однако наиболее ошеломляющие выкладки представили компании A&G и Евразийский центр изучения общественного мнения (АКАМ). A&G по итогам опросов, проведенных 8-13 апреля, предрекает более чем 60-процентную поддержку поправок. Глава АКАМ Кемаль Озкираз назвал такой результат абсурдом и заявил, что, согласно его данным, "нет" на референдуме скажут 57,75% населения Турции. Причем он настолько уверен в объективности своих опросов, что пообещал в эфире местного телевидения закрыть АКАМ, если народ на референдуме все же одобрит новшества.

Главные инициаторы конституционных изменений - президент Тайип Эрдоган, кабинет министров и правящая Партия справедливости и развития (ПСР) - получают достаточную поддержку в регионах. И в случае проведения парламентских выборов у них не было бы повода волноваться, поскольку победы даже в малонаселенных районах дают партии депутатские мандаты. Но с плебисцитом ситуация иная, на нем важен голос каждого гражданина, в связи с чем ПСР необходимо завоевать симпатии населения крупных городов.

Однако, по некоторым данным, которые публикует турецкая печать, уровень поддержки поправок в мегаполисах за две-три недели до референдума был еще недостаточен для уверенной победы сторонников обновленной Конституции. В связи с этим Эрдоган даже изменил вектор своей пропаганды, начав лично общаться с несогласными, и в целом агитационная кампания правительства стала более мягкой и широко направленной.