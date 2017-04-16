СМИ: США почти уверены в том, что КНДР испытывала не межконтинентальную ракету

ВАШИНГТОН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация с большой долей уверенности может говорить о том, что в ходе нового запуска в КНДР испытывалась не межконтинентальная баллистическая ракета (МБР). Об этом из Вашингтона сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США.

Агентство также процитировало другого американского официального представителя, который заявил, что речь в данном случае не идет о пуске баллистической ракеты морского базирования. Тихоокеанское командование (ПАКОМ) Вооруженных сил (ВС) США сообщило ранее, что старт ракеты состоялся у города Синпхо. Аналогичные сведения распространили власти Республики Корея.

Взрыв на старте?

Как заявил ТАСС руководитель пресс-службы ПАКОМ коммандер (капитан 2-го ранга) Дэйв Бенхэм, американские ВС зафиксировали предполагаемый новый ракетный пуск в КНДР. Согласно изложенной им информации, старт состоялся "близ Синпхо" в 11:21 субботу по гавайскому времени (01:21 воскресенья мск). По словам Бенхэма, испытание было неудачным, ракета взорвалась чуть ли не сразу после пуска.

Это уже второй пуск ракеты из данного района за последнее время. 5 апреля у Синпхо был осуществлен пуск баллистической ракеты средней дальности типа "Пуккыксон-2" (KN-15 по западной классификации).

Оценки Пентагона

8 декабря 2016 года информационные агентства Reuters и AP опубликовали почти идентичные материалы, в которых приводились высказывания неназванного представителя военных кругов США, занимающего высокую должность и признавшего в беседе с журналистами, что КНДР, по всей видимости, удалось решить проблемы миниатюризации ядерного боезаряда и его установки на баллистические ракеты.

"Думаю, они могут соединить боеголовку со средством доставки. Они просто не уверены в (надежности) головной части (ракеты) и стараются преодолеть эту (проблему)", - сказал данный сотрудник Пентагона.

В свою очередь сотрудник пресс-службы министерства обороны США майор сухопутных войск Джейми Дэвис тогда подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС, что "оценка американского правительства не изменилась". "Мы не видели, чтобы Северная Корея продемонстрировала способность осуществить миниатюризацию ядерного боезаряда и установить его на МБР или произвести его испытание", - сказал официальный представитель военного ведомства. Однако, отметил он, "принимая во внимание последствия заблуждения на этот счет, военным планировщикам было бы благоразумно готовиться к худшему", то есть исходить из того, что Пхеньян действительно смог приступить к производству небольших по размеру ядерных боезарядов, которые могут быть установлены на МБР.

Мнение эксперта

Между тем согласно прогнозу, распространенному в сентябре 2016 года Американо-корейским институтом Школы перспективных международных исследований при Университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне, КНДР может создать МБР, оснащенную ядерной боеголовкой и способную достичь территории США, в течение 5-10 лет. Автором этого исследования стал бывший директор ядерной лаборатории в Лос-Аламосе (штат Нью-Мексико) Зигфрид Хекер, который неоднократно посещал КНДР и бывал на ее атомных объектах.

По мнению Хекера, следует исходить из того, что КНДР уже удалось изготовить ядерные боезаряды, "которые могут быть установлены на какие-то из ее ракет малой и, возможно, средней дальности". А произвести "МБР с ядерной боеголовкой, способную достичь Соединенных Штатов", КНДР сумеет, "возможно, в течение 5-10 лет", полагает авторитетный американский специалист. Этого, "вероятно, можно добиться, если программа" Пхеньяна, нацеленная на дальнейшую разработку ракет и миниатюризацию ядерных боезарядов, "не скована ограничениями". В любом случае, уже сейчас КНДР располагает как минимум таким ядерным арсеналом, который является "эффективным инструментом сдерживания потенциального вмешательства извне", убежден Хекер.