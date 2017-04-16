Глава МВД Франции не исключил возникновения инцидентов на выборах

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Возникновение различного рода инцидентов весьма вероятно в ходе проведения первого и второго тура президентских выборов во Франции (23 апреля и 7 мая). Об этом заявил министр внутренних дел страны Маттиас Фекль в интервью газете Le Journal Du Dimanche.

"Мы не исключаем существования ни одного вида угроз безопасности в ходе проведения выборов", - сказал Фекль. "Террористическая опасность (в Европе) остается сильной и постоянной, на что указывает все большее число терактов: в Лондоне, Стокгольме и других городах", - отметил министр. Он сообщил, что за март во Франции "было проведено задержание 19 террористов".

50 тыс. полицейских

Маттиас Фекль подчеркнул, что в этой связи главной задачей МВД на данный период "является обеспечение возможности гражданам страны свободно и в спокойной обстановке высказать свое мнение путем голосования". Для того, чтобы обеспечить безопасность на 67 тыс. избирательных участков, "будут выделены более 50 тыс. полицейских и жандармов, к которым добавляются и военные, ведущие операцию "Сантинель" по патрулированию территории", заявил министр. Он сообщил, что направил всем префектурам циркуляр, в котором уточняются "как те меры, которые следует предпринять заранее, так и те меры, которые надлежит применять в случае осложнения ситуации".

Возможны провокации

Отвечая на вопрос, что предусматривается на случай возникновения в стране волнений и инцидентов, например в ситуации, если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выйдет во второй тур, глава МВД подчеркнул, что "Французская Республика не потерпит нарушений общественного порядка". "Инциденты могут быть спровоцированы представителями как крайне правых, так и крайне левых сил", - уточнил министр.

Защита данных

Обратившись к проблеме защиты сведений о результатах выборов, Маттиас Фекль подчеркнул, что его ведомством "были приняты необходимые меры по обеспечению надежной защиты передачи данных о результатах голосования". "Мы проделали совместно с Национальным агентством безопасности информационных систем (Anssi) работу, обеспечивающую надежную защиту данных. Сертификация системы уже была осуществлена 31 марта. Все данные будут направляться в МВД, там достоверность их будет проверяться", - сказал министр.

Он подтвердил, что использование электронных систем для голосования проживающих за границей граждан Франции на нынешних выборах было отменено именно по причине того, что оказалось невозможным обеспечить должный уровень защиты от атак хакеров поступающих данных.