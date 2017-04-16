Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МВД Франции не исключил возникновения инцидентов на выборах

Международная панорама
16 апреля, 9:16 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Маттиас Фекль отметил, что в этой связи главной задачей МВД на данный период является обеспечение возможности гражданам страны свободно и в спокойной обстановке высказать свое мнение путем голосования
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Возникновение различного рода инцидентов весьма вероятно в ходе проведения первого и второго тура президентских выборов во Франции (23 апреля и 7 мая). Об этом заявил министр внутренних дел страны Маттиас Фекль в интервью газете Le Journal Du Dimanche.

Читайте также новости по теме:
Президентские выборы во Франции
© EPA/IAN LANGSDON
Битва за Елисейский дворец: российский фактор в избирательной кампании
Во Франции начинается двухнедельная официальная фаза предвыборной кампании
Фийон пообещал в случае избрания президентом не допустить новой ядерной гонки

"Мы не исключаем существования ни одного вида угроз безопасности в ходе проведения выборов", - сказал Фекль. "Террористическая опасность (в Европе) остается сильной и постоянной, на что указывает все большее число терактов: в Лондоне, Стокгольме и других городах", - отметил министр. Он сообщил, что за март во Франции "было проведено задержание 19 террористов".

50 тыс. полицейских

Маттиас Фекль подчеркнул, что в этой связи главной задачей МВД на данный период "является обеспечение возможности гражданам страны свободно и в спокойной обстановке высказать свое мнение путем голосования". Для того, чтобы обеспечить безопасность на 67 тыс. избирательных участков, "будут выделены более 50 тыс. полицейских и жандармов, к которым добавляются и военные, ведущие операцию "Сантинель" по патрулированию территории", заявил министр. Он сообщил, что направил всем префектурам циркуляр, в котором уточняются "как те меры, которые следует предпринять заранее, так и те меры, которые надлежит применять в случае осложнения ситуации".

Возможны провокации

Отвечая на вопрос, что предусматривается на случай возникновения в стране волнений и инцидентов, например в ситуации, если лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен выйдет во второй тур, глава МВД подчеркнул, что "Французская Республика не потерпит нарушений общественного порядка". "Инциденты могут быть спровоцированы представителями как крайне правых, так и крайне левых сил", - уточнил министр.

Защита данных

Обратившись к проблеме защиты сведений о результатах выборов, Маттиас Фекль подчеркнул, что его ведомством "были приняты необходимые меры по обеспечению надежной защиты передачи данных о результатах голосования". "Мы проделали совместно с Национальным агентством безопасности информационных систем (Anssi) работу, обеспечивающую надежную защиту данных. Сертификация системы уже была осуществлена 31 марта. Все данные будут направляться в МВД, там достоверность их будет проверяться", - сказал министр.

Он подтвердил, что использование электронных систем для голосования проживающих за границей граждан Франции на нынешних выборах было отменено именно по причине того, что оказалось невозможным обеспечить должный уровень защиты от атак хакеров поступающих данных.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Президентские выборы во Франции
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: космос на Земле и Земля в ожидании Пасхи
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полина Попова из Свердловской области завоевала титул "Мисс Россия - 2017"
2
Трамп и Пенс обсудили ракетный пуск в КНДР
3
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Москве в праздник Пасхи
4
Борис Джонсон предложил РФ присоединиться к западной коалиции для борьбы с ИГ
5
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
6
Казахстан разъяснил свою позицию при голосовании по Сирии в СБ ООН
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама