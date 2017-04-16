Власти Венесуэлы задержали 470 участников антиправительственных манифестаций

МЕХИКО, 16 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 470 участников организованных оппозицией акций протеста были задержаны в Венесуэле с 4 по 15 апреля. Об этом сообщил адвокат Альфредо Ромеро, глава неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум". По его данным, не менее 188 человек до сих пор остаются под стражей, в основном в столице страны Каракасе и в штате Лара.

Антиправительственные манифестации в различных регионах южноамериканской страны перерастали не только в столкновения с полицией, но и в другие противоправные действия. Как отмечается в заявлении Национального совета по торговле и услугам, порядка 50 магазинов в различных регионах были разграблены. Предприниматели призвали власти обеспечить безопасность своей деятельности.

Одной из главных причин масштабных акций протеста стало обострение политического кризиса. К нему привели решения Верховного суда, наделившие президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, несколько человек погибли.