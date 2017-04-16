Майкл Пенс подтвердил готовность США защищать Южную Корею

Радимов: свои трибуны могут психологически задавить "Спартак" в матче с "Зенитом"Спорт 16 апреля, 13:39
Два колеса - три золота: сборная России успешно выступила на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 16 апреля, 13:32
Мутко надеется, что велогонщик Дмитриев сохранит хорошую форму до ОИ-2020Спорт 16 апреля, 13:27
Майкл Пенс подтвердил готовность США защищать Южную КореюМеждународная панорама 16 апреля, 13:24
Праздник возрождения: как в России встретили ПасхуОбщество 16 апреля, 13:02
Сборная России стала третьей в общекомандном зачете на ЧМ по велоспорту на трекеСпорт 16 апреля, 12:52
Мутко: пост Исинбаевой в наблюдательном совете РУСАДА не должен вызывать вопросовСпорт 16 апреля, 12:45
Мутко: претензии Коу по процессу восстановления ВФЛА непонятныСпорт 16 апреля, 12:42
Прядкин: "Динамо" с учетом традиций и крепкого финансирования достойно играть в РФПЛСпорт 16 апреля, 12:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕУЛ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вашингтон по-прежнему привержен военному союзу с Республикой Корея (РК). С таким заявлением выступил по прибытии в РК вице-президент Майкл Пенс, сообщает телеканал KBS.
"Решимость (США) укреплять военный альянс с Южной Кореей никогда не была крепче, чем сейчас", - приводит телеканал слова Пенса. По его данным, это заявление было сделано в ходе встречи Пенса с американскими военнослужащими, базирующимися в РК.
Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Пенсом проведенный КНДР новый ракетный пуск, который американские военные посчитали "неудачным". По свидетельству помощников американского вице-президента, его проинформировали о новой попытке Северной Кореи провести испытательный пуск баллистической ракеты, после чего он связался с Трампом.
Пенс отправился в продолжительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой заместителя главы американской администрации стал Сеул, где он пробудет до 18 апреля.
Как ранее сообщил ТАСС информированный источник в МИД РК, запланирована встреча Пенса с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном. Стороны намерены в первую очередь обсудить ракетно-ядерную проблему КНДР и ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове. Источник не привел других подробностей относительно поездки представителя американской администрации.
Ситуация в регионе обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.