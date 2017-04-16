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Майкл Пенс подтвердил готовность США защищать Южную Корею

Международная панорама
16 апреля, 13:24 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода
Вице-президент США, по данным телеканала KBS, сделал это заявление в ходе встречи с американскими военнослужащими
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Вице-президент США Майкл Пенс

Вице-президент США Майкл Пенс

© AP Photo/John Minchillo

СЕУЛ, 16 апреля. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Вашингтон по-прежнему привержен военному союзу с Республикой Корея (РК). С таким заявлением выступил по прибытии в РК вице-президент Майкл Пенс, сообщает телеканал KBS.

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"Решимость (США) укреплять военный альянс с Южной Кореей никогда не была крепче, чем сейчас", - приводит телеканал слова Пенса. По его данным, это заявление было сделано в ходе встречи Пенса с американскими военнослужащими, базирующимися в РК.

Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Пенсом проведенный  КНДР новый ракетный пуск, который американские военные посчитали "неудачным". По свидетельству помощников американского вице-президента, его проинформировали о новой попытке Северной Кореи провести испытательный пуск баллистической ракеты, после чего он связался с Трампом.

Пенс отправился в продолжительное турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Первой остановкой заместителя главы американской администрации стал Сеул, где он пробудет до 18 апреля.

Как ранее сообщил ТАСС информированный источник в МИД РК, запланирована встреча Пенса с исполняющим обязанности президента Республики Корея Хван Гё Аном. Стороны намерены в первую очередь обсудить ракетно-ядерную проблему КНДР и ситуацию в области безопасности на Корейском полуострове. Источник не привел других подробностей относительно поездки представителя американской администрации.

Ситуация в регионе обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
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