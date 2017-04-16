В Средиземном море терпит бедствие немецкое спасательное судно с мигрантами

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Спасательное судно Iuventa немецкой неправительственной организации (НПО) Jugend Rettet терпит бедствие в Средиземном море у побережья Ливии. Судно взяло на борт слишком много мигрантов и не может двигаться, сообщается на странице НПО в сети Facebook.
"Ювента постоянно посылает сигнал "Mayday" (Мэйдэй, международный сигнал бедствия, - прим. ТАСС) итальянским спасателям. Мы больше не в состоянии справиться с ситуацией в одиночку. Судно не может двигаться из-за слишком большого числа людей на борту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что под угрозой находятся жизни сотен человек, так как погодные условия все время ухудшаются. Вокруг судна находятся надувные лодки с еще около 400 беженцами.
Ливийская территория давно стала крупнейшим перевалочным пунктом для потоков переселенцев из Африки в Европу, устремляющихся на поиски работы и лучшей доли. По данным Международной организации по миграции, с 1 января 2017 года 665 человек погибли или пропали без вести в пути от ливийского берега в Европу.