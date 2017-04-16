США и их союзники разрабатывают варианты действий в отношении КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Соединенные Штаты работают вместе со своими союзниками, в том числе с Китаем, в целях разработки вариантов действий в отношении КНДР. Об этом заявил в интервью телекомпании ABC помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Сложился международный консенсус, заключающийся в том, что ситуация (в КНДР) не может более продолжаться", - отметил он, добавив, что такого мнения придерживаются в том числе КНР, Южная Корея и Япония.

"Мы работаем с нашими союзниками и партнерами и китайскими лидерами, чтобы выработать варианты действий (в отношении КНДР)", - подчеркнул помощник президента США. "Настало время, когда мы должны предпринять все возможные действия, не доводя до военного сценария, чтобы попытаться разрешить это мирным путем", - сказал он, говоря о проблеме КНДР.

По словам Макмастера, Вашингтону в вопросе оказания давления на Пхеньян придется "прибегнуть к помощи китайских лидеров". "Северная Корея легко поддается давлению со стороны китайцев", - указал он, напомнив также о "теплых взаимоотношениях" которые сложились между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, который ранее посетил США и встретился с американским лидером.

По словам помощника Трампа по нацбезопасности, последний неудавшийся запуск ракеты, предпринятый Пхеньяном, вписывается в череду "провокационных, дестабилизирующих и угрожающих" действий со стороны КНДР, руководство которой он назвал "враждебным режимом". При этом он не стал раскрывать, каким образом США намерены прореагировать на запуск, добавив при этом, что Вашингтон рассматривает "все варианты" действий в отношении Пхеньяна.

16 апреля стало известно, что КНДР предприняла попытку ракетного запуска. По имеющейся у властей США информации, речь идет о запуске баллистической ракеты средней дальности, которая взорвалась примерно на четвертой-пятой секунде полета.