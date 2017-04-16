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Глава МИД ФРГ призвал к рассудительности по итогам референдума в Турции

Международная панорама
16 апреля, 20:57 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
По предварительным неофициальным данным, 51,3% населения поддержало принятие поправок в конституцию
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БЕРЛИН, 16 апреля. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль призвал к рассудительным действиям по итогам референдума в Турции.

"Вне зависимости от того, каким в конечном итоге будет вотум турецкого народа, нам следует быть хладнокровными и действовать рассудительно", - отметил он в Берлине.

"Хорошо, что закончилась столь ожесточенная предвыборная борьба, которая велась в том числе и в Германии", - сказал министр.

В ФРГ проживают около 1,4 млн человек с турецкими корнями.

На данный момент обработано 98% бюллетеней. По предварительным неофициальным данным, 51,3% населения поддержало принятие поправок, вводящих президентскую форму правления в Турции.

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Конституционный референдум в Турции
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