При обстреле в Дейр-эз-Зоре ранены двое журналистов ANNA-News

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МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Двое журналистов зарегистрированного в Абхазии сетевого информагентства ANNA-News были ранены при обстреле боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) сирийского города Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в самом ANNA-News.
"Сегодня при перебежке для посадки в вертолет военкоры ANNA-News Игорь Димитриев и Олег Блохин попали под удар самодельной мины с каптера ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта", прежнее название ИГ. - Прим. ТАСС), - говорится в сообщении, размещенном на сайте агентства. - Жизнь Олегу Блохину спас аккумулятор от камеры в нагрудном кармане, который остановил осколок, летящий в сердце. Второй осколок прилетел в правую руку. Игорь Димитриев получил ранения в обе ноги и живот".
В агентстве отметили, что корреспонденты успели снять атаку на видеокамеру. По данным ANNA-News, раненые журналисты "в настоящее время уже эвакуированы" из Дейр-эз- Зора в Камышлы - город на северо-востоке Сирии. "По их словам, самочувствие у них нормальное", - отметили в агентстве.
Ранее сирийское информагентство SANA сообщало, что обстрелу боевиков ИГ подвергся район Харабеш в Дейр-эз-Зоре. В результате атаки по меньшей мере три человека погибли, 11 получили ранения. Большинство пострадавших - женщины и дети.