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Эрдоган намерен обсудить с премьером и оппозицией тему возвращения смертной казни в Турции

Международная панорама
16 апреля, 23:18 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
Президент Турции напомнил, что "народ оказал легендарное сопротивление 15 июля" 2016 года во время попытки путча и "не понес поражения"
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АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что "первым делом" обсудит с главой правительства Бинали Йылдырымом и председателем оппозиционной Партии националистического движения (ПНД) Девлетом Бахчели вопрос о возвращении практики смертной казни. Соответствующее заявление он сделал на выступлении перед населением в Стамбуле.

"Сегодня те, кто грозил нам палкой, получили ответ у урн для голосования. Нам предстоит еще многое сделать, и первым делом я обсужу с господином премьер-министром и господином Бахчели тему смертной казни", - сказал он. Эрдоган также указал, что возможно "проведение нового референдума по этой теме".

Он также напомнил о том, что "народ оказал легендарное сопротивление 15 июля" 2016 года во время попытки путча и "не понес поражения".

Дискуссия о возвращении смертной казни активизировалась в Турции после попытки госпереворота. Эрдоган ранее многократно говорил, что готов подписать такой закон, если он будет ратифицирован парламентом.

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Конституционный референдум в Турции
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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