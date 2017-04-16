Лидер турецкой оппозиции: итоги референдума не могут считаться консенсусом для общества

АНКАРА, 16 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу считает, что референдум по внесению поправок в конституцию Турции доказал отсутствие консенсуса в обществе. Такое мнение он выразил перед журналистами в Анкаре.

"Минимум 50% населения Турции говорит "нет" поправкам в конституцию, так что итоги этого голосования не могут быть вариантом общественного консенсуса", - сказал он. Кылычдароглу указал на то, что "референдум проходил в нечестных и неравных условиях".

"Все должны следовать букве закона, но люди из лагеря сторонников поправок перешли границы законного. Центризбирком своим действиями (решив принять к рассмотрению не пропечатанные в соответствии с требованиями бюллетени. - Прим. корр.) сделал это голосование крайне спорным, дал повод усомниться в его легитимности", - сказал глава НРП.

В соответствии в предварительными неофициальными результатами подсчета 99% бюллетеней за пакет вводящих президентскую форму правления поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан. За поправки проголосовали 24,9 млн, против - 23,6 млн. Явка составила 86%.