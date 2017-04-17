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БРЮССЕЛЬ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Виктория Дубровина/. ОБСЕ даст оценку референдуму в Турции, в частности, относительно возможных нарушений, а Евросоюз оценит суть предстоящих конституционных реформ с точки зрения обязательств республики как страны-кандидата на вступление в сообщество и члена Совета Европы. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, а также еврокомиссара по вопросам расширения Йоханнеса Хана.
"Мы приняли к сведению сообщения о результатах референдума в Турции по поправкам в конституцию. Мы ожидаем заключения международной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе в контексте возможных нарушений. Конституционные поправки, и, в особенности, ход их практической реализации будут оценены в свете обязательств Турции как страны-кандидата (в ЕС - прим. ТАСС) и как члена Совета Европы", - говорится в заявлении.
"Мы призываем Турцию принять во внимание озабоченности и рекомендации Совета Европы, в частности, в отношении чрезвычайного положения. Ввиду близких результатов референдума и далеко идущих последствий конституционных преобразований мы призываем турецкие власти найти наиболее широкий национальный консенсус по их реализации", - заявили руководители внешнеполитического блока Еврокомиссии.
В соответствии с предварительными неофициальными результатами подсчета 99% бюллетеней за пакет вводящих президентскую форму правления поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан. Явка составила 86%.
Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.