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Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась

Международная панорама
17 апреля, 6:50 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 17, апреля. /ТАСС
При этом вице-президент отметил, что Америка решительно настроена обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами"
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© AP Photo/Lee Jin-man

СЕУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. С таким предупреждением выступил 17 апреля при посещении Демилитаризованной зоны (ДМЗ), играющей роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР, вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, США решительно настроены на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров". "Тем не менее рассматриваются все варианты действий, пока мы продолжаем стоять плечом к плечу с народом Южной Кореи за денуклеаризацию полуострова и долгосрочные процветание и свободу населения Южной Кореи", - подчеркнул заместитель главы администрации США.

Как он заверил, что союзнические обязательства Вашингтона перед Сеулом "нерушимы". Америка стремится к миру, но она "всегда добивалась мира посредством силы", заявил Пенс, который находится в турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он отметил, что применительно к ракетно-ядерной проблеме КНДР "эра "стратегического терпения" закончилась".

Кроме того, как подтвердил Пенс, США рассчитывают, что Китай станет "делать больше" в целях преодоления кризиса на Корейском полуострове.

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Персоны
Пенс, Майкл (Майк)
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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