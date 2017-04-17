Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"

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ЛОНДОН, 17 апреля. /ТАСС/. Посольство США в Великобритании вызвало на собеседование трехмесячного младенца, заподозрив его в терроризме и шпионаже. Как сообщила в понедельник газета Guardian, дедушка малыша ошибся в одном из пунктов анкеты на получение въездной американской визы.
Маленький Харви Кеньон-Кейринс должен был отправиться в первое заграничное путешествие вместе с семьей. Однако его дедушка Пол Кеньон, заполняя анкету, случайно утвердительно ответил на вопрос: "Планируете ли вы заниматься или занимались ли когда-либо террористической деятельностью, шпионажем, диверсиями или геноцидом?" Ошибка выяснилась незадолго до вылета, когда семья узнала, что ребенку было отказано в получении визы.
"Я поверить не мог, что они не увидели в этом очевидной ошибки и понять, что трехмесячный ребенок не мог никому причинить вреда", - сокрушается 62-летний Кеньон. По его словам, поездка из города Пойнтон (английское графство Чешир) в посольство США в Лондоне на беседу с сотрудниками безопасности заняла около 10 часов - дольше, чем девятичасовой перелет из английского Манчестера в Орландо (США).
"Малыш Харви - просто золотце, он ни разу не заплакал во время допроса. Я думал шутки ради нарядить его в оранжевый комбинезон (в американских тюрьмах заключенных одевают в оранжевые робы - прим. ТАСС), однако решил отказаться от этой затеи, - поделился Кеньон. - У них, похоже, отсутствует чувство юмора и вообще они не увидели в этой ситуации ничего смешного".
"Он, разумеется, никогда не был замешан в геноциде или шпионаже, однако "диверсий" с подгузниками успел натворить немало. В посольстве я этого, конечно же, не стал говорить", - добавил Пол.
В конце концов все закончилось хорошо, однако "галочка" не в той клетке анкеты обошлась семейству в £3 тыс. (€3,5 тыс.), поскольку документы на ребенка были готовы слишком поздно и пришлось покупать новые билеты. В итоге дедушка с бабушкой и внучкой улетели в запланированный день, а малыш Харви с родителями прибыли на несколько дней позже.