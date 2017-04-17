Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Канцлер и глава МИД ФРГ призвали Эрдогана восстановить единство общества в Турции

Международная панорама
17 апреля, 12:33 UTC+3 /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Результат референдума показывает, как сильно расколото турецкое общество и ответственность за это несет руководство страны, считают Ангела Меркель и Зигмар Габриэль
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава германского МИД Зигмар Габриэль призвали турецкие власти предотвратить раскол турецкого общества после референдума о поправках в Конституцию страны. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в понедельник. Они также указали на критику самой реформы и призвали страны и международные организации добавиться от Анкары соблюдения демократических прав и свобод.

"Результат референдума показывает, как сильно расколото турецкое общество, - отметили Меркель и Габриэль. - Ответственность за это несет руководство страны и лично президент Эрдоган". "Кабмин ожидает, что правительство Турции после жесткой кампании будет стремиться к диалогу со всеми политическими и общественными силами страны", - добавили они.

Читайте также новости по теме:
Конституционный референдум в Турции
© EPA/TOLGA BOZOGLU
Эрдоган поздравил политиков с победой на референдуме по поправкам в конституцию
Конституционный референдум в Турции. Досье
Более 50% проголосовавших высказались за поправки в конституцию Турции

Канцлер и глава МИД также подчеркнули, что Берлин "принимает к сведению результаты голосования" и "уважает право турецких граждан определять собственный конституционный строй". В своих оценках процедуры проведения референдума, указывают они, кабмин ФРГ будет опираться на выводы ОБСЕ, которые должны быть оглашены в течение понедельника. При этом Меркель и Габриэль отметили, что глава БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Линк еще в преддверии голосования "выражал опасения относительно предоставления равных условий" для сторонников и противников реформы.

Руководство кабмина ФРГ напомнило, что "Венецианская комиссия Совета Европы высказывала резкую критику как самого процесса, так и содержания конституционной реформы". "Власти Турции, которая как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в ЕС должна соблюдать демократические критерии ЕС и защищать основные права человека, должны учитывать эту критику", - подчеркивают Меркель и Габриэль. "По этому поводу необходимо как можно быстрее начать переговоры с Турцией, как на двустороннем уровне, так и между европейскими институтами и Турцией", - убеждены они.

ТАСС/Ruptly/Reuters

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Меркель, Ангела Габриэль, Зигмар Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
3
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
4
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
5
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о похищениях людей
Темы дня
Загрузка...
Реклама