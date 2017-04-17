Канцлер и глава МИД ФРГ призвали Эрдогана восстановить единство общества в Турции

БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава германского МИД Зигмар Габриэль призвали турецкие власти предотвратить раскол турецкого общества после референдума о поправках в Конституцию страны. Об этом говорится в их совместном заявлении, опубликованном в понедельник. Они также указали на критику самой реформы и призвали страны и международные организации добавиться от Анкары соблюдения демократических прав и свобод.

"Результат референдума показывает, как сильно расколото турецкое общество, - отметили Меркель и Габриэль. - Ответственность за это несет руководство страны и лично президент Эрдоган". "Кабмин ожидает, что правительство Турции после жесткой кампании будет стремиться к диалогу со всеми политическими и общественными силами страны", - добавили они.

Канцлер и глава МИД также подчеркнули, что Берлин "принимает к сведению результаты голосования" и "уважает право турецких граждан определять собственный конституционный строй". В своих оценках процедуры проведения референдума, указывают они, кабмин ФРГ будет опираться на выводы ОБСЕ, которые должны быть оглашены в течение понедельника. При этом Меркель и Габриэль отметили, что глава БДИПЧ ОБСЕ Михаэль Линк еще в преддверии голосования "выражал опасения относительно предоставления равных условий" для сторонников и противников реформы.

Руководство кабмина ФРГ напомнило, что "Венецианская комиссия Совета Европы высказывала резкую критику как самого процесса, так и содержания конституционной реформы". "Власти Турции, которая как член Совета Европы, ОБСЕ и кандидат на вступление в ЕС должна соблюдать демократические критерии ЕС и защищать основные права человека, должны учитывать эту критику", - подчеркивают Меркель и Габриэль. "По этому поводу необходимо как можно быстрее начать переговоры с Турцией, как на двустороннем уровне, так и между европейскими институтами и Турцией", - убеждены они.

ТАСС/Ruptly/Reuters

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.